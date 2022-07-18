Bursa’da başıboş at trafiği aksattı

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Bursa’da ana yola çıkan başıboş at trafiğin aksamasına sebep oldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahipsiz at yola çıkarak araçların önüne atladı. Bir süre ana yolda gezen at daha sonra mahalle aralarına inerek gözden kayboldu.

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