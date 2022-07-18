Beşinci kattan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir binanın beşinci katındaki balkonundan düşen 9 aylık bebek, ağır yaralandı.

Olay Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Yabancı uyruklu Muhammed ve Tamador Nebhan çiftinin 9 aylık Cudi ismindeki bebeği, balkona çıktı. Oyun oynarken balkondaki tabure üzerine çıkan bebek, balkon koruma duvarına tırmanarak yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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