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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor kuvvet çalışması yaptı

İHA

Bursaspor kuvvet çalışması yaptı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşilbeyazlılar, kuvvet çalışması yaptı.
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşilbeyazlı takım salonda gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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