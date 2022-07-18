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Yıldırım Belediyesi, ilçenin ‘spor kenti’ kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor Yıldırım Belediyesi sporcuları, 3 yılda pandemi şartlarına rağmen bin 904 madalya ve 110 kupa kazandı Başkan Oktay Yılmaz: “3 yılda 109 bin 557 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik”

İHA

Yıldırım Belediyesi, ilçenin ‘spor kenti’ kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor Yıldırım Belediyesi sporcuları, 3 yılda pandemi şartlarına rağmen bin 904 madalya ve 110 kupa kazandı Başkan Oktay Yılmaz: “3 yılda 109 bin 557 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik”

Yıldırım Belediyesi, ilçenin ‘spor kenti’ kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor. Yıldırım’a yeni spor tesisleri kazandıran ve mevcut tesislerde de renovasyon çalışmaları gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, ilçede sporu yaygınlaştırmak ve tabana yaymak için süratle çalışmalarını sürdürüyor.
Yıldırım Belediyesi, ilçenin ‘spor kenti’ kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor. 7’den 70’e binlerce vatandaşı sporla buluşturduklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’da sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın somut bir çıktısı olarak Yıldırım Belediyesi lisanslı sporcularımızın sayısı, 2022 yılı itibariyle 3 bin 310 oldu. Lisanslı sporcularımızın yanı sıra vatandaşlarımızı da sporla buluşturuyoruz. Son 3 yılda; yaz ve kış spor okullarında 20 farklı branşta 61 bin 42 çocuğumuza, cimnastik okullarında 13 bin 123 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 27 bin 700 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 7 bin 189 çocuğumuza, özel gereksinimli 503 çocuğumuza toplamda ise 109 bin 557 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. 2022 yılında da 9 tesis 20 farklı branşta 166 personelimiz ile eğitimlerimiz tüm hızıyla sürüyor” dedi.

“Yıldırım’da sporu tabana yayacağız”
Göreve geldiği 2019 yılından bu yana Yıldırım’da sporu tabana yaymak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık. Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan ‘Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni ve ‘Ulus Kadın Spor Merkezi’ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. ‘Fidyekızık Spor Tesisi’ni 2 milyonluk bir yatırımla hemşerilerimiz için yeniledik. Vakıf ve Mimar Sinan mahallemize yerleştirdiğimiz portatif havuzlardan binlerce çocuğumuz faydalandı. ‘Millet mahallesi kapalı pazar yerini mahalleli kadınlarımız için spor merkezi yapıyoruz. 2022 yılında da birçok spor tesisini ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. ‘Dr. Sadık Ahmet spor tesisimizde renovasyon çalışmalarımız devam ediyor. Orayı da modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmaların sürdüğü ‘Sıracevizler Pazar Alanı’na ilave edeceğimiz yeni katta da kadın, çocuk ve gençlerimiz için spor salonu hizmetimiz olacak. ‘Mimar Sinan Spor Tesisi’mizi daha modern, konforlu ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştüreceğimizin sözünü hemşerilerimize vermiştik. ‘Mimar Sinan Spor Kompleksi ve Kadın Çocuk Spor Merkezi’mizi de inşallah yakın zamanda hemşerilerimizin istifadesine sunacağız. Yine Millet Mahallesi’ne spor merkezi kazandıracağız. Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt Spor Sahasını da yine görev sürecimizde ilçemize kazandırdık. İnşallah yakın zamanda Samanlı, Bağlaraltı ve İsabey mahallelerimize de birer spor sahası kazandıracağız. Bizler sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

3 yılda bin 904 madalya 110 kupa
Yıldırım’ın adını birçok ulusal ve uluslararası müsabakada temsil eden Yıldırım Belediyespor sporcuları 3 yılda pandemi şartlarına rağmen bin 904 madalya ve 110 kupa kazandı. 2021 yılı itibariyle lisanslı sporcu sayısının 3 bin 310 olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, “Evlatlarımız katıldıkları her müsabakada Yıldırım’ı ve Bursa’mızı en iyi şekilde temsil ediyor ve başarı ile dönerek göğsümüzü kabartıyorlar. Evlatlarımızın geleceği için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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