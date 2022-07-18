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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’ü festival coşkusu sardı

İHA

İnegöl’ü festival coşkusu sardı

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali her akşam farklı gösteri ve etkinliklerle sürüyor. Bir yandan çadırlar bölgesinde derneklerin yöresel etkinlikleri devam ederken, bu yıl ilk kez farklı bir formatta gerçekleştirilen 8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması gösterileri de Pazar akşamı başladı. 9 farklı ülkeden halk dansları grupları gösterileriyle geceye renk kattı.
İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali Cumartesi günü yapılan muhteşem kortej ve gala gecesiyle start aldı. Bu yıl daha kapsamlı ve genişletilmiş bir format ile düzenlenen festivalin her günü ve her gecesi birbirinden farklı gösterilerle süslenirken, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve 9 yerel derneğin halk dansları ekibi ile birlikte bu yıl festivalde; Özbekistan, KKTC, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Meksika, Kazakistan ve Endonezya’dan gelen halk dansları ekipleri yer alıyor.
Altın mobilyada ilk değerlendirme gösterileri yapıldı
Cumartesi günü başlayan 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivalinin ikinci gününde bu yıl 3 ayrı dans gösterisinin değerlendirilerek dereceye girenlerin belirleneceği 8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasının ilk değerlendirme gecesi gerçekleştirildi. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatroda 9 misafir ülke ekibi Pazar akşamı ilk gösterileriyle yer alırken, aynı zamanda 4 yerel dernek ekibi de dans şovlarıyla geceye renk kattı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Bulgaristan Borino Belediye Başkanı Mustafa Karahmed, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaşın katıldığı programda farklı kültürlere ait danslar izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yurt dışından gelen misafir ekiplerin 8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması kapsamında ilk değerlendirmelerinin de yapıldığı gösterilerde, jüri üyeleri tüm ekipleri ilgiyle izledi.
Çadır etkinliklerinde kültürler yaşatılıyor
Bir yandan halk dansları gösterileri devam ederken, bir yandan da kültür derneklerinin çadırlarında eğlenceler devam etti. Başkan Alper Taban, beraberindeki misafir Belediye Başkanı Bulgaristan Borino Belediye Başkanı Mustafa Karahmed ile birlikte Bitlisliler ve Trabzonlular Derneklerinin çadırlarını ziyaret etti. Yöresel oyunların ve ikramların yer aldığı çadırlarda büyük coşku yaşandı.
İnegöl Türkiye’nin özeti
Çadır ziyaretleri sırasında kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Sizleri burada bu şekilde görünce çok mutlu oldum. Festivalimizin de tam manasıyla amacı bu; birlik beraberliğimizi arttırmak, pandemiden dolayı ara verdiğimiz etkinliklerimizi eskiden olduğu gibi devam ettirmek. Bu tablonun oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu buluşmaların amaçlarından biri de kardeş şehirlerimizle, irtibat sağladığımız farklı ülkelerden belediyelerle irtibatlarımızı arttırmak. Bazen davet ediyoruz, bazen belirli vesilelerle bizler gidiyoruz. Aynı zamanda 81 vilayetin her birinden yaşayan vatandaşlarımız var İnegöl’de. Dolayısıyla İnegöl aslında Türkiye’nin bir özeti. Bununla da kalmıyoruz; Kafkas coğrafyasından, Balkan coğrafyasından burada yaşayan vatandaşlarımız var. Hep birlikte İnegöl’ü oluşturuyoruz. İnanılmaz bir zenginliğe sahibiz İnegöl olarak bu manada” diye konuştu.

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