Yıldırım’da önce eğitim sonra iş Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde eğitim gören gençleri ziyaret edip taleplerini dinledi

Yıldırım Belediyesi, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde nitelikli iş gücü oluşturarak istihdama katkı sağlamak amacıyla 5 farklı dalda eğitim veriyor.

Yıldırım Belediyesi’nin, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması, genç işsizliğin azaltılması, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanın yetiştirilmesi ile mesleki bilgi ve becerinin artırılması amacıyla Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde verdiği ücretsiz teknik eğitim kursları tüm hızıyla devam ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BESOB (Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği) iş birliği ile düzenlenen makine tasarım kursu, bilgisayar destekli 2 boyutlu çizim, bilgisayar destekli 3 boyutlu çizim, CNC torna eğitimi ve CNC freze eğitimi alan kursiyerlerle bir araya gelip taleplerini dinledi. Başkan Yılmaz, 5 ayrı modülde devam eden eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verildiğini dile getirdi.



Gençlere altın bilezik

Genç istihdamını artırmak için 1830 yaş arası gençlere ücretsiz teknik eğitim kursları düzenlediklerini belirten Yılmaz, Mart 2021’den bu yana eğitimlerden 307 kişinin yararlandığını söyledi. Başkan Yılmaz, “Genç nüfusun istihdam edilmesi için istihdam açığı olan meslek gruplarında gençlerimizin becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda başta tekstil olmak üzere, otomotiv ve makine sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilerek kalıcı istihdamın sağlanması için çalışıyoruz. Tesisimizde verilen eğitimlerden yararlanan kursiyerlerimizden 25’ini istihdama kazandırdık. Bunun yanı sıra eğitimlerimizden yararlanan birçok gencimiz de kendi işini kurdu” dedi.

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