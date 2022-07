Bursa'daki veri merkezi, enerjisini güneşten alıyor

Bursa’da hizmet veren Pen Veri Merkezi, yüksek enerji maliyetlerine karşı başlattığı 3 aşamalı güneş enerjisi projesinin ilk bölümünü tamamladı. Yeşil ekonomiye odaklanan firma, müşterilerine daha uygun maliyetle hizmet sağlayacak.

Bursa’da veri merkezi olarak faaliyetlerini sürdüren Pen Veri Merkezi, yeşil ekonomi çerçevesindeki dönüşüm çalışmaları doğrultusunda, müşterilerinin enerji maliyetlerindeki artışlardan daha az etkilenmesi için başlattığı güneş enerjisi yatırımında ilk aşamayı bitirdi. Bilişim sektörünün önemli dinamiklerinden olan veri merkezleri için enerji konusunun hayati önemde olduğunu vurgulayan Pen Veri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, “Veri merkezimizde yedekli olmak üzere; UPS, jeneratörler ve mazot tankları sayesinde kesintisiz hizmet sağlıyoruz. Veri merkezi için en önemli etkenlerden biri olan elektrik konusunda yaptığımız yatırımlar ve aldığımız önlemleri her geçen gün daha da sağlamlaştırıyoruz. Bu çerçevede 3 bölümden oluşan güneş enerjisi projemizin ilk aşamasını hayata geçirdik” diye konuştu.

Bursa’daki merkezlerinin bin 600 metrekareden oluşan çatısının TEK Enerji firması tarafından Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) panelleriyle donatılmaya başlandığını açıklayan Murat Ünal, “Bu proje çerçevesinde kurulumu yapılan GES’in elektrik gücü 259,65 kilovattır. Enerji tedarikinde önemli miktarda tasarruf sağlayacak bu adımımızla birlikte maliyetlerimizi düşürmüş olacağız. Hem küresel bazda, hem de ulusal bazda yenilenebilir enerji yatırımlarının her geçen gün arttığı bir dönemde hayata geçirdiğimiz bu projeyle aynı zamanda müşterilerimize daha uygun maliyetli hizmet sağlayacağız. Daha önce de müşterilerimize elektrik fiyatlarındaki artışları yansıtmayarak örnek olmuştuk. GES projesiyle de her geçen gün artan enerji maliyetini düşürerek müşterilerimize daha uygun koşullarda hizmet verebileceğiz” ifadelerini kullandı.

