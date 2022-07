Osmangazi’den Türk dünyası kültür hazinesine yeni eser TÜRKSOY Başkanı Raev’den Başkan Dündar’a teşekkür

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz yıl ev sahipliğini yaptığı 9. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu’nda yayınlanan bildirileri kitap haline getirdi. Farklı ülkelerden 90’dan fazla bilim adamının bildirilerinin yer aldığı ‘Altay TopluluklarıDestanlar ve Destan Kültürü’ adlı kitap, düzenlenen tanıtım toplantısında okurlarla buluştu.

Altay topluluklarının uygarlık yapısı ve kültürel değerlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak adına geçtiğimiz yıl eylül ayında düzenlenen 9. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu’na ev sahipliği yapan Osmangazi Belediyesi, sempozyumda yayınlanan bildirileri kitap haline getirerek Türk dünyasının kültür hazinesine kazandırdı. Japonya, Hindistan, Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Macaristan ve İspanya’nın aralarında olduğu ülkelerden 90’dan fazla bilim adamının bildirileri ile 3 cilt olarak oluşturulan ‘Altay TopluluklarıDestanlar ve Destan Kültürü’ kitabı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev’in de katıldığı toplantı ile Türk dünyasına tanıtıldı.



“Bilimsel belge niteliği taşıyan bir kitap”

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak geleneksel hale gelen ve daha önce Bişkek, İstanbul, Seul, Antalya, Ulaanbaatar ve BişkekIsıkköl’de yapılan Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu’nu en son Osmangazi’de gerçekleştirdik. Bu kıymetli organizasyona Osmangazi Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan onur duyduk. Sempozyuma başta ülkemiz olmak üzere Japonya, Moğolistan, Hindistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Macaristan ve İspanya gibi ülkelerden gelen bilim adamları bildirileriyle katıldı. Bu sempozyuma katılan değerli bilim adamlarının yayınladığı bildirileri kitap haline getirdik. ‘Altay TopluluklarıDestanlar ve Destan Kültürü’ adlı bu kitabımız aynı zamanda bilimsel belge niteliği taşıyor” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Osmanlı’ya kurucu başkentlik yapmış Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasına da sahip çıktıklarını dile getiren Başkan Dündar, “Medeniyetler beşiği şehrimize sosyal ve kültürel faaliyetlerle değer katmayı sürdürürken, düzenlediğimiz sempozyumlarla da bilim dünyasına ev sahipliği yapıyoruz. Sultanlar şehri Bursa’nın tüm bu faaliyetler ve yayınlanan eserlerle dünyada hak ettiği yeri almasına büyük özen gösteriyoruz. Bu bağlamda her yıl nisan ayında düzenlediğimiz Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri dolayısıyla her bir Osmanlı hükümdarı adına bilimsel sempozyumlar düzenliyor, konunun uzmanı değerli bilim insanlarını bir araya getiriyor, bu toplantılarda sunulan bildirileri kitap halinde yayınlayarak evrensel düzeyde bu bildirilerden istifade edilmesini sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra 21 yıldır düzenlediğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması ile Liseler Arası Mevlânâ Şiir Yarışması gibi etkinliklerimizle de edebiyat dünyamıza yeni genç nesiller ve eserler kazandırıyoruz. Tüm bu çalışmalar ile kütüphane envanterimize 148 eser kazandırdık” diye konuştu.

Altay’dan çıkan ve Avrasya’nın şekillenmesinde önemli rol oynayan Altay Toplulukları’nın destanlarının ve destan kültürünün çok önemli bir yer taşıdığına dikkat çeken Başkan Dündar, “Binlerce yıllık varlığımızın her döneminde olduğu gibi bugün de destanlar yazmaya devam ediyoruz. Milletçe ‘Çanakkale’de, 15 Temmuz’da destanlar yazdık. Medeniyetimize ve tarihimize her dönem sahip çıktık, çıkmaya da devam ediyoruz. Balkanlara, Türk Cumhuriyetlerine, kardeş şehirlerimize ve ulaşabildiğimiz her yere devletimizin, milletimizin, milli birliğimizin gücünü taşıyoruz. Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizle de bağlarımızı güçlendiren çalışmalar yapıyoruz. Kardeş şehirlerimiz Kazakistan Kapşagay, Özbekistan To’rakorgan ve Moğolistan Arhangay Belediyeleri ile ortak projeler üzerinde çalışıyoruz. Şüphesiz toplumları var eden köklü kültürleri ve gelenekleridir. Türk dünyasının kültürüne, köklerine bağlı toplulukları, gayretleri, samimiyetleri ve emekleri ile her zaman bir arada durmuş ve bu kültürü geleceğe taşımıştır” dedi.

Başkan Dündar, konuşmasının sonunda Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu’nun Osmangazi’de gerçekleştirilmesinde ve ‘Altay TopluluklarıDestanlar ve Destan Kültürü’ kitabının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de yaptığı konuşmada, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’nın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin yanında geride bırakmış olduğu kalıcı eserlerle de yıllar boyu anılacağının altını çizdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a Türk dünyasına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eden Raev, “Destanlarımız bütün Türk dünyasında geçerli olmak üzere sözlü geleneğimizin en önemli tutkalı ve türüdür. Binlerce dizelik Türk destanları kadim tarihimizden Altaylar'da 'Haycılarla', benim ülkem Kırgızistan’da 'Manasçılarla', Kazak kardeşlerimizde 'Akınlarla', Türkmenlerde 'Bağşılarla' ve diğer halklarımızda 'Bahşılarla', 'ozanlarla, 'aşıklarla' süzülerek günümüze gelmiştir. Destanlık geleneği Türk kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Kahramanlık hikayelerimizi bugünlere taşıyan, kültürümüzü geleceğe aktaran destanlarımıza TÜRKSOY olarak bizler her zaman sahip çıkmaktayız. Bu nedenle bugüne dek onlarca eseri okuyucularla buluşturduk, buluşturmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi’nin yayımlamış olduğu bu eseri yaptıkları çalışmalarının yansıması olarak gördüklerini ifade eden Raev, “Nitekim 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa şehri tarihi, turistik ve doğal güzellikleri bir yana geride bırakmış olduğu kalıcı eserlerle yıllar boyu anılacaktır. Bu çalışma, bu eserlerden sadece biridir. Bu armağanı tüm okuyuculara ulaştırdıkları için başta değerli editörlerimiz İlhan Şahin, Üçler Bulduk, Guljanat Ercilasun, Jack Snowden, Aymira Taşbaş ve Erhan Taşbaş’a ve sonrasında vermiş oldukları destekler dolayısıyla Osmangazi Belediyesi’ne teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir de, tarih ve kültür, turizm şehri, tabiatın başkenti Bursa’nın ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçildiğini hatırlatarak, “Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Bursa’mız, yıl boyunca gerçekleştireceği faaliyetler ile inşallah Türk Dünyasında kalıcı izler bırakacaktır. Osmangazi Belediyemiz de gerçekleştirdiği faaliyetler ile 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa hedefine ciddi katkılar sağlamaktadır. 9. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu bildirilerinin toplandığı ‘Altay TopluluklarıDestanlar ve Destan Kültürü’ kitabının Türk Dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa hedefi doğrultusunda gösterdiği hassasiyet ve sağladığı katkılar nedeniyle Başkanımız Mustafa Dündar’a da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Altay Toplulukları Sempozyumu Akademik Koordinatörü Prof. Dr. İlhan Şahin ise, “Kahraman Manas nasıl kırk boyu bir araya getirdiyse Başkanımız Mustafa Dündar da Altayist akademisyenlerini burada bir araya getirdi. Adeta Manas Destanı’nı yeniden yaşattı. Yürekten teşekkür ediyorum. Başkanımız başından beri bu işe sahip çıktı. Elimiz, gücümüz yetene kadar halkımıza bunları anlatmaya çalışacağız. Söz uçar, yazı kalır. Kitabımız tüm Türk dünyasına armağan olsun” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu da, “Osmangazi Belediyesi’nin yıl boyunca yapmış olduğu çalışmalar, şehrimizin kısa sürede Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesini beraberinde getirdi. Bu, bizler için büyük gurur. Tarihçi olarak Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Altay TopluluklarıDestanlar ve Destan Kültürü kitabının tanıtım toplantısına katılan Uludağ Üniversitesi TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir de, yöresel enstrümanlar eşliğinde Dede Korkut dilinden Oğuz Destanı’nı seslendirerek programa renk kattı.

