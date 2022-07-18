Yaralı genç kız acısını unutup bisikletini tamir etmeye çalıştı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletli genç kız yaralandı. Yaralanan genç kızın yerden kalkıp bisikletinin çıkan zincirini takmaya çalışması dikkat çekti.

Kaza, Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Uğur S. (37) yönetimindeki 20 ZS 941 plakalı otomobil, Şehit Er Abdülkerim Erdoğan Sokak'tan bisikletiyle çıkan Aydan G.'ye (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız yaralandı. Yerden kalkan genç kız yarasını unutup bisikletinin çıkan zincirini takmaya çalıştı. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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