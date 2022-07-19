Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda leylek sürüsü, enerji nakil hattına çarptı, yangın çıktı. Anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 22.00 sıralarında İnegölYenişehir yolu üzerinde faaliyet gösteren petrol istasyonu mevkiinde meydana geldi. Leylek sürüsü enerji nakil hattına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hatlarda oluşan ark sonucu yangın çıktı. Kopan tel tarla üzerine düşünce anız yangını meydana geldi. Alevlerin yayıldığını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale kısa sürede söndürdüler.

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