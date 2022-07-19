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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suuçtu şelalesi bayramda rekor ziyaretçi

İHA

Suuçtu şelalesi bayramda rekor ziyaretçi

Bursa’nın önemli destinasyon alanlarından biri olan 38 metre yükseklikten dökülen eşsiz doğa harikası Suuçtu Şelalesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.
Mustafakemalpaşa’da bulunan dizilere ve reklam filmlerine ev sahipliği yapan ilçe halkı tarafından yoğun ilgi gören Suuçtu Şelalesi bayram tatilinde 30 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak bu senede ki rekorunu kırdı. Fay hattının çökmesi sonucu oluşan 38 metre yükseklikten dökülen eşsiz şelale, yaz ve kış aylarında ziyaretçilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Şelale etrafında ki kayın ağaçları ve serin havasıyla tam bir hava deposu olurken ziyaretçiler tarafından piknik yeri olarak da tercih ediliyor.
Romanya Polonya ve Macaristan gibi yurtdışından ve yurtiçinden binlerce misafire ev sahipliği yapan doğa harikasında Suuçtu Şelalesinde ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirip doğa yürüyüşleri yaparak hem doğanın hem bayramın güzelliğini bir arada yaşadı.
Türkiye’nin sayılı doğal güzellikleri arasında yer alan Suuçtu Şelalesi, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın Suuçtu Şelalesi Sanal Tur projesiyle dünyaya açıldı. Mustafakemalpaşa Belediyesi Web sitesinden adım adım gezilebilen şelale, göz kamaştıran eşsiz güzellikleri sanal ortamda gezme fırsatı buluyor.
Başkan Kanar, tüm misafirleri damak çatlatan lezzetiyle, tescilli coğrafi işaret belgeli Mustafakemalpaşa Peynir tatlısını yemeğe davet ederken, "Tüm misafirlerimize ilgi ve ziyaretlerinden dolayı sonsuz teşekkürler, şelalemizin eşsiz güzelliği gibi, güzel tatiller diliyorum, kapımız her zaman sizlere açık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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