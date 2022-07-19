Türkmeneli Şehitler Anıtı törenle açıldı Türkmenlerin var olma mücadelesi Osmangazi’de sembolleşti Osmangazi Belediyesi’nden Türkmeneli’ne büyük vefa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkmeneli Şehitler Anıtı törenle açıldı Türkmenlerin var olma mücadelesi Osmangazi’de sembolleşti Osmangazi Belediyesi’nden Türkmeneli’ne büyük vefa

İHA

Osmangazi Belediyesi tarafından, "Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında 11 Eylül Parkı'nda yaptırılan 'Türkmeneli Şehitler Anıtı' düzenlenen törenle açıldı.

Türkmeneli Şehitler Anıtı törenle açıldı Türkmenlerin var olma mücadelesi Osmangazi’de sembolleşti Osmangazi Belediyesi’nden Türkmeneli’ne büyük vefa

Osmangazi Belediyesi tarafından, “Türk Dünyası Kültür Başkenti” etkinlikleri kapsamında 11 Eylül Parkı’nda yaptırılan ‘Türkmeneli Şehitler Anıtı’ düzenlenen törenle açıldı.
Anıtın açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Türkmen kardeşlerimizin var olma adına gerçekleştirdikleri mücadeleyi temsil eden bu abide, bizlerin de gönül coğrafyalarımızdaki güçlü bağlarımızın bir simgesi olarak ilelebet yaşayacak” dedi.
Üç ayrı mermer sütundan oluşan, üzerinde barışı simgeleyen zeytin dalı ile Türkmen bayrağının yer aldığı anıtın açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Irak Türkleri Derneği Genel Başkanı Kemal Beyatlı, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Kutluhan Yayçılı ile çeşitli Türkmen derneği temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Dündar: “Bursa bir ana kucağı”
11 Eylül Parkı’na inşa edilen ‘Türkmeneli Şehitler Anıtı’nın açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın, Balkanlar’dan, Kafkaslar’a, Orta Asya’dan Ortadoğu’ya kadar dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan başta Türkler olmak üzere mazlumlara kucak açtığını, adeta bir ana kucağı gibi onları sahiplendiğini, Bursa’ya gelen insanların kendilerini her zaman güvende hissettiğine vurgu yaptı.
Osmangazi Belediyesi olarak birçok büyük projeye imza attıklarının altını çizen Başkan Dündar, “Her biri Bursa’mız için birer eser niteliğinde pek çok proje gerçekleştirdik ancak, asıl önemli olan kültürümüze, geleneğimize, insanlığımıza sahip çıkmak, onları yaşatmak. Eğer bunları unutursak yaptığımız hizmetlerin hiçbir anlamı yok” dedi.

Zulüm gören Türkmenler anısına
Türkmeneli Şehitler Anıtı’nı, Misakı Milli Sınırları içerisinde kalan Musul, Kerkük ve Erbil bölgelerinde yaşayan ve 1. Dünya Savaşı’ndan bugüne pek çok zulme maruz kalmış Türkmenler adına inşa ettiklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Gönül coğrafyamızın bir parçası olan Türkmeneli’ndeki kardeşlerimizin yaşamış oldukları sıkıntıları ve hayatta kalma mücadelelerini hatırlayacağımız ‘Şehitlik Anıtı’nı Bursa’nın merkezine kazandırdık. Türkmen kardeşlerimizin var olma adına gerçekleştirdikleri mücadeleyi temsil eden bu abide, bizlerin de gönül coğrafyalarımızdaki güçlü bağlarımızın bir simgesi olarak ilelebet yaşayacak. Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.
Açılış törenine katlan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türk dünyasındaki sorunların giderilmesi adına her platformda büyük bir çaba ve gayret gösterdiklerini söyledi. Kılıç, “Bildiğiniz gibi, işgalden kurtarılan Karabağ’da son 2 yıldır Nevruz kutlanıyor. Bu, Türk dünyasının gücünü gösteren somut bir örnek. Bundan bir takım çevreler rahatsız oldu ancak, ant olsun ki biz onları endişelendirmeye devam edeceğiz. Kaşgar’da, Urumçi’de, Irak’ta da tüm kardeşlerimizle birlikte güzel günler bizleri bekliyor. Bursa’mızın önemli bir kavşak noktasında böyle bir anıt inşa eden Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev de Türk dünyasına yönelik yapılan çalışmalara katkılarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir de, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinlikleri çerçevesinde inşa edilen ‘Türkmeneli Şehitler Anıtı’nın yapımından dolayı Başkan Dündar’ı tebrik etti.

Türk dünyası ile gönül köprüsü
Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan anıtın, Türkmeneli’nde büyük sevinç ve mutluluğa yol açtığını ifade eden Irak Türkleri Derneği Genel Başkanı Kemal Beyatlı da, “Bu anıt, biz Türkmenlerin Türkiye’deki kardeşleri ile gönül birliği içerisinde olduklarının bir kanıtı olacak. Anıtın yapımında emeği geçen herkese tüm Türkmenler adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı da, Türkmenlerin yaşadığı toprakların, Misakı Milli sınırları içerisinde kalmış Türk toprakları olduğuna dikkat çekerek, “Musul ve Kerkük’te yaşayan Türkmenler maalesef Osmanlı’dan sonra sürekli katliamlara uğramıştır. Osmanlı toprağı, dolayısıyla Türk toprağı için canlarını feda eden o şehit kardeşlerimizin adına bu anıtı inşa eden Mustafa Dündar başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanımız bu anıtı inşa etmekle, Türk devletinin Irak Türkmenlerine nasıl sahip çıktığını da ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.
Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Kutluhan Yayçılı da konuşmasında, anavatan Türkiye’nin desteğine minnettar olduklarını belirterek, “Biz, Türkmeneli Türkleriyiz ve Misakı Milli sınırları içerisindeyiz. Bu bilinçle hareket etmekteyiz. Bu yüzden de 100 yıldır zulme uğramaktayız. Bizler, bu gün bu zulme karşı bir birliktelik oluşturup, siyasi irademizi de ortaya koyarak varlık mücadelemizi sürdürmekteyiz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından, 11 Eylül Parkı'nda inşa edilen ‘Türkmeneli Şehitler Anıtı’ törenle açıldı. Açılışın ardından törene katılan Türkmen dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür plaketi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da ...
DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, kazada ...
5 akrabasını bıçakladı, ormanda çıplak yakalandı
YEREL HABERLER 5 akrabasını bıçakladı, ormanda çıplak yakalandı
Suuçtu şelalesi bayramda rekor ziyaretçi
YEREL HABERLER Suuçtu şelalesi bayramda rekor ziyaretçi
En etkili yaşlanma karşıtı krem güneş koruyucudur
YEREL HABERLER En etkili yaşlanma karşıtı krem güneş koruyucudur
KYK yurtları 5 yıldızlı oteli aratmıyor 3 gün ücretsiz kalacak misafirler için tüm hazırlıklar tamamlandı Yavaş yavaş gelmeye başlayan gençler, yapılan uygulamadan oldukça memnun
YEREL HABERLER KYK yurtları 5 yıldızlı oteli aratmıyor 3 gün ...
Bursa'da, bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da, bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü ...
Leylek sürüsü anız yangınına neden oldu
YEREL HABERLER Leylek sürüsü anız yangınına neden oldu
Bursa'da Tan Taşçı rüzgarı
YEREL HABERLER Bursa'da Tan Taşçı rüzgarı
Milyon liralık lüks otomobil metro duvarına ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Milyon liralık lüks otomobil metro duvarına ok gibi ...
Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı
YEREL HABERLER Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı
Otomobil çarptı, yaralı halde bisikletini tamir etmeye çalıştı
YEREL HABERLER Otomobil çarptı, yaralı halde bisikletini tamir ...
Bursasporlu futbolcular forma savaşı veriyor
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcular forma savaşı veriyor
Yaralı genç kız acısını unutup bisikletini tamir etmeye çalıştı
YEREL HABERLER Yaralı genç kız acısını unutup bisikletini tamir ...
Bursa Valiliğinden orman yangını uyarısı
YEREL HABERLER Bursa Valiliğinden orman yangını uyarısı
Osmangazi’den Türk dünyası kültür hazinesine yeni eser TÜRKSOY Başkanı Raev’den Başkan Dündar’a teşekkür
YEREL HABERLER Osmangazi’den Türk dünyası kültür hazinesine yeni ...
Bursa'daki veri merkezi, enerjisini güneşten alıyor
YEREL HABERLER Bursa'daki veri merkezi, enerjisini güneşten alıyor
BAV, birçok firmanın ilk tercihi
YEREL HABERLER BAV, birçok firmanın ilk tercihi
Lezzet taşan kitaplar
YEREL HABERLER Lezzet taşan kitaplar
Osmangazili judocu madalya ile döndü
YEREL HABERLER Osmangazili judocu madalya ile döndü
Yıldırım’da önce eğitim sonra iş Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde eğitim gören gençleri ziyaret edip taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Yıldırım’da önce eğitim sonra iş Yıldırım Belediye ...
İnegöl’ü festival coşkusu sardı
YEREL HABERLER İnegöl’ü festival coşkusu sardı
Yıldırım Belediyesi, ilçenin ‘spor kenti’ kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor Yıldırım Belediyesi sporcuları, 3 yılda pandemi şartlarına rağmen bin 904 madalya ve 110 kupa kazandı Başkan Oktay Yılmaz: “3 yılda 109 bin 557 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik”
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi, ilçenin ‘spor kenti’ kimliğini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.