Kültürlerin buluştuğu şehir: İnegöl

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültürlerin buluştuğu şehir: İnegöl

İHA

Kültürlerin buluştuğu şehir: İnegöl

35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen çadır etkinlikleri, farklı yörelere ait kültürleri İnegöl’de buluşturdu. Protokol üyeleriyle birlikte çadır etkinliklerini ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimiz göçlerle oluşmuş bir şehir. Hepimiz bir şekilde bu şehirde buluştuk. Kültürlerimizi de birbirimize aktaralım, tanıtalım istiyoruz. Bu bir zenginliktir” dedi.
İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali dahilinde Kültür Park içerisinde kameriyeler bölgesinde kurulan farklı yöreler ait etkinlik çadırları, Türkiye’nin dört bir yöresine ait kültürleri bir araya getirdi.

2 dernek çadırı ziyaret edildi
Belediye Başkanı Alper Taban, her akşam farklı derneklere ait çadırları ziyaret ederek kültür buluşmalarında yer alıyor. Pazartesi akşamı da Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte etkinliklerini sürdüren çadırları ziyaret ederek renkli görüntülerin yaşandığı yerel derneklerin çadırlarında yaşanan coşkuya ortak oldu. Kafkas Folklor ve Kültür Derneği ile Muş İlder çadırlarına ziyarette bulunuldu. Renkli görüntülerin yaşandığı çadır ziyaretlerinde yerel oyunlar sahnelenip yöresel ikramlarda bulunulurken, ayrıca festivale katkı veren derneklere plaketler takdim edildi.

“Bu bir zenginliktir”
Çadır ziyaretleri sırasında kalabalık vatandaşlara hitaben konuşmalar yapan Belediye Başkanı Alper Taban, birlik beraberliğin önemine ilişkin mesajlar verdi. Taban, “Kültür festivalimizin amaçlarından biri de bu. Kültürlerimizi tanıtmak, farklı kültürlerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak. Bu amacı hem şehir içinde hem de şehir dışında yapıyoruz. Aramızda Mitroviça’dan misafirlerimiz var. Kardeş şehrimiz. Burada bizim kültürlerimizi görüyor ve tanıyorlar. Dün Bulgaristan’dan bir heyetimiz vardı, Bosna’dan heyetlerimiz geliyor, Melikgazi Belediyesi’nden misafirlerimiz geldi. Nihayet itibariyle şehrimiz göçlerle oluşmuş bir şehir. Hepimiz bir şekilde bu şehirde buluştuk. Kültürlerimizi de birbirimize aktaralım, tanıtalım istiyoruz. Bu bir zenginliktir” dedi.
20 hemşehri derneğinin festival dahilinde yapılan çadır etkinliklerine katıldığını hatırlatan Başkan Taban, “Böylesine birlik beraberlik içerisinde, coşkuyla kucaklaşmak bizleri mutlu etti. Pandemi sürecinde birbirimizden ayrı kaldık. Bu uzaklıktan sonra 35. Kültür Sanat Festivalimizi başlattık. 20 ayrı hemşehri derneğimiz de bu festivalde etkinliklere katılarak renk kattı. Ben katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Özellikle yerel derneklerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkmeneli Şehitler Anıtı törenle açıldı Türkmenlerin var olma mücadelesi Osmangazi’de sembolleşti Osmangazi Belediyesi’nden Türkmeneli’ne büyük vefa
YEREL HABERLER Türkmeneli Şehitler Anıtı törenle açıldı Türkmenlerin ...
Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da ...
DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, kazada ...
5 akrabasını bıçakladı, ormanda çıplak yakalandı
YEREL HABERLER 5 akrabasını bıçakladı, ormanda çıplak yakalandı
Suuçtu şelalesi bayramda rekor ziyaretçi
YEREL HABERLER Suuçtu şelalesi bayramda rekor ziyaretçi
En etkili yaşlanma karşıtı krem güneş koruyucudur
YEREL HABERLER En etkili yaşlanma karşıtı krem güneş koruyucudur
KYK yurtları 5 yıldızlı oteli aratmıyor 3 gün ücretsiz kalacak misafirler için tüm hazırlıklar tamamlandı Yavaş yavaş gelmeye başlayan gençler, yapılan uygulamadan oldukça memnun
YEREL HABERLER KYK yurtları 5 yıldızlı oteli aratmıyor 3 gün ...
Bursa'da, bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da, bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü ...
Leylek sürüsü anız yangınına neden oldu
YEREL HABERLER Leylek sürüsü anız yangınına neden oldu
Bursa'da Tan Taşçı rüzgarı
YEREL HABERLER Bursa'da Tan Taşçı rüzgarı
Milyon liralık lüks otomobil metro duvarına ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Milyon liralık lüks otomobil metro duvarına ok gibi ...
Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı
YEREL HABERLER Leylek sürüsü anız yangını çıkarttı
Otomobil çarptı, yaralı halde bisikletini tamir etmeye çalıştı
YEREL HABERLER Otomobil çarptı, yaralı halde bisikletini tamir ...
Bursasporlu futbolcular forma savaşı veriyor
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcular forma savaşı veriyor
Yaralı genç kız acısını unutup bisikletini tamir etmeye çalıştı
YEREL HABERLER Yaralı genç kız acısını unutup bisikletini tamir ...
Bursa Valiliğinden orman yangını uyarısı
YEREL HABERLER Bursa Valiliğinden orman yangını uyarısı
Osmangazi’den Türk dünyası kültür hazinesine yeni eser TÜRKSOY Başkanı Raev’den Başkan Dündar’a teşekkür
YEREL HABERLER Osmangazi’den Türk dünyası kültür hazinesine yeni ...
Bursa'daki veri merkezi, enerjisini güneşten alıyor
YEREL HABERLER Bursa'daki veri merkezi, enerjisini güneşten alıyor
BAV, birçok firmanın ilk tercihi
YEREL HABERLER BAV, birçok firmanın ilk tercihi
Lezzet taşan kitaplar
YEREL HABERLER Lezzet taşan kitaplar
Osmangazili judocu madalya ile döndü
YEREL HABERLER Osmangazili judocu madalya ile döndü
Yıldırım’da önce eğitim sonra iş Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde eğitim gören gençleri ziyaret edip taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Yıldırım’da önce eğitim sonra iş Yıldırım Belediye ...
İnegöl’ü festival coşkusu sardı
YEREL HABERLER İnegöl’ü festival coşkusu sardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.