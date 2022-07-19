Kamyonun yandan çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'da kamyonun yandan çarptığı motosikletin sürücüsü Yahya Başoğlu (55) yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Orhangazi ilçesi BursaYalova kara yolunda meydana geldi. Bursa yönüne giden Selim Bıyığıbüyükoğlu (47) idaresindeki 16 AC 1246 plakalı kamyon, aynı yöne giden Yahya Başoğlu idaresindeki 16 VT 723 plakalı motosiklete yandan çarptı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü Yahya Başoğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-07-19 12:35:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.