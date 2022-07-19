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Bursa'da özel bir hastanenin trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu Yoğun dumanların sardığı hastane tahliye edildi

İHA

Bursa'da özel bir hastanenin trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu Yoğun dumanların sardığı hastane tahliye edildi

Bursa'da bulunan özel bir hastanenin tıbbi atıklarının bulunduğu alanda bulunan trafoda meydana gelen yangın sonucu büyük panik yaşandı. Dumanların sardığı hastane tahliye edildi.
Yangın, saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin tıbbi atıklarının bulunduğu alandaki trafoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çıkan yoğun kara dumanlar hastaneyi satarken, çalışanlar ve hastalar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenenin olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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