Bursa’da meşalelerle yol kesen asker konvoyu ambulansın geçişine izin vermedi

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Bursa’da meşalelerle yolu kapan asker konvoyu ambulansın geçisin izin vermedi. O anları izleyenler ise bu duruma tepki gösterdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, meşaleler ile yol kapatan asker konvoyu şarkılar açarak bir süre oynadı. Trafikte uzun kuyruklar oluşmasına aldırmayan grup; bir de ambulansın geçişine izin vermeyerek yolu kapatmaya devam etti. Bu görüntüler sosyal medya üzerinde büyük tepki toplarken, o anlar cep telefon kameralarına yansıdı.

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