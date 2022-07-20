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Bu düğün konvoyunu görenler dönüp bir daha baktı... Antika araçlarla dünya evine girdiler Klasik araç sevdalısı çift düğün konvoyunu antika araçlarla yaptı

İHA

Bu düğün konvoyunu görenler dönüp bir daha baktı... Antika araçlarla dünya evine girdiler Klasik araç sevdalısı çift düğün konvoyunu antika araçlarla yaptı

Bursa'da klasik oto sevdalısı çift, düğününde klasik otomobillerle konvoy yaptı. Düğün konvoyunu görenler ise hayranlıklarını gizleyemedi.
Bursa'da klasik otomobil sevdalısı ÖzaySümeyra Balkan çifti, düğününde antika otomobillerden oluşan konvoy yaptı. Amerika’dan getirilen 1959 model Cadillac, 1959 Plymouth ve 1955 model Chevrolet otomobiller, dünya evine giren Özay ve Sümeyra Balkan çifti tarafından kiralandı.
Düğün aracı olarak kiralanan 3 antika araçla gelin ve damadın aileleri de şehir turu attı. Gelin alma merasiminden sonra Bursa caddelerinde klasik otomobillerden oluşan konvoyunu görenler ise gözünü araçlardan alamadı.
Mutlu gününü antika araçlarla renklendiren Özay Balkan, ”Uzun süredir antika araçlara ilgim vardı. Farklılıkları seviyorum. Bunun da bizim için ayrı bir anı olması gerektiğini düşünüyordum. Antika araçları kiralamak eşimle ikimizin düşündüğü ortak bir fikirdi. Bundan dolayı böyle bir karar aldık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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