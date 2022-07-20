Oyu terapi ile çocuklar daha mutlu

Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadın ve Aile Danışma Birimine bağlı, psikolojik danışmanlık çerçevesinde çocuklar için oyun terapi odası kuruldu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar öncülüğünde 2019 yılında kurulan Kadın ve Aile Danışma Birimi sayesinde ailenin ve aile fertlerinin huzur ve mutluluk bütünlüğü güçlendirmek, sorunları önleme çerçevesinde hizmet vermeye devam eden birim, oyun terapi odasıyla 2,5 yaş ve 12 yaş arası çocukların uyum becerilerini arttırmayı hedefliyor. Çocuklar yetişkinler gibi kendilerini kolayca ifade edemedikleri için kurulan özel oda sayesinde, duygularını daha iyi tanımlama, problemi davranışların azalması ve içsel çatışmaların çözülmeleri, özgüvenin artmasını ve çocuğun uyum becerisini arttırmasına yardımcı oluyor.

Çocukların kişisel gelişimleri konusunda ki hassasiyetini dile getiren Başkan Kanar, "Çocuklar bizim geleceğimiz, terapi odası 2,5 ve 12 yaş arası tam çocukluk endişelerinin ve duygusal bozuklukların yoğun olabileceği bir dönem, bu dönemde evlatlarımızın yanında olarak Bursa Büyükşehir Belediyemiz koordinasyonunda kurmuş olduğumuz oda, 1012 seans aralığında çocuklarımızı belediyemiz psikoloğu sayesinde hayata kazandırmayı hedefliyoruz. Oyun terapi odası Mustafakemalpaşa’da bir ilk olarak belediyemiz bünyesinde bulunuyor. Böyle eşsiz bir projeye destek sağlayan Alinur Aktaş'a teşekkürlerimi iletiyorum’’ dedi.

Mustafakemalpaşa’da bir ilk olan oyun terapi odası, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinde büyük fayda sağlayan ‘’oyun terapisi’’ sayesinde çocukların gelişimleri hızlandırıyor, gerçek yaşamı yansıtan oyuncaklar sayesinde öfke, kaygı, korku, üzüntü ve büyük travmalara çözüm bulunuyor.

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