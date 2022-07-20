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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İSO ikinci 500 listesinde Bursa TB üyesi firma sayısı 9'a yükseldi

İHA

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde yer alan Bursalı 39 firmayı tebrik eden Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "2020 yılında Borsamız üyesi 5 firmanın yer aldığı listede, 2021 yılında yaşanan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen 9 üye firmamızın yer alması bizim için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur" dedi.

İSO ikinci 500 listesinde Bursa TB üyesi firma sayısı 9'a yükseldi

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ‘Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde yer alan Bursalı 39 firmayı tebrik eden Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “2020 yılında Borsamız üyesi 5 firmanın yer aldığı listede, 2021 yılında yaşanan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen 9 üye firmamızın yer alması bizim için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur” dedi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO), ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasının ardından, daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan ‘Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2021’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 500 Listesi’nde Bursa’dan 39 firma yer aldı.
Araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 2020 yılında Bursa Ticaret Borsası üyesi 5 firmanın bulunduğu listede 2021 yılında 9 firmanın yer alma başarısı gösterdiğini söyledi. Firmaları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Özer Matlı, “Bağlı oldukları odanın yanı sıra kotasyonumuzdaki ürün alım satımı nedeniyle Borsamıza üyeliği bulunan İSO İkinci 500 Listesi’nde yer alarak, tıpkı İSO İlk 500 Listesi’nde yer alan Borsamız üyesi 8 firma gibi bizlere büyük bir mutluluk ve gurur yaşatmışlardır” diye konuştu.
İSO İkinci 500'ün 2021 yılındaki üretimden net satışlarını yüzde 77,5 artırarak 191,1 milyar TL’den 339,2 milyar TL'ye yükselttiğine dikkat çeken Başkan Özer Matlı, “İSO İkinci 500’de yer alan Bursa firmalarımız üretimden satışlarını yüzde 85 artırarak 13 milyar 874 milyon TL’den 25 milyar 665 milyon TL’ye yükseltmiştir. Bu dönemde 990 milyon 972 bin dolar ihracat gerçekleştiren Bursa firmaları, İSO İkinci 500 içindeki toplam ihracatın yüzde 11,4’ünü karşılarken, Borsamız üyesi firmalar ise 166 milyon 231 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek küresel ekonomik krize rağmen üretmeye ve ihracat yapmaya devam etmiş, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürmüşlerdir. Bu vesileyle başta listede yer alan üye firmalarımız olmak üzere, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedefine katkı koyan tüm firmalarımızın yönetim kurulları, yönetici ve çalışanlarını kutluyor; başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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