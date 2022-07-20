Dijital dönüşüm Okulu'nda ilk ders yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dijital dönüşüm Okulu'nda ilk ders yapıldı

İHA

Dijital dönüşüm Okulu'nda ilk ders yapıldı

DOSABSİAD ve BUTGEM iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Okulu’nda ilk ders gerçekleştirildi. 1 milyon istihdam açığı olan alana yönelik Türkiye’de bir ilke imza atılan proje çerçevesindeki eğitimlerle iş dünyasının dijital dönüşüm süreci hızlanacak.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BUTGEM) iş birliğinde iş dünyasına yönelik başlatılan Dijital Dönüşüm Okulu’ndaki ilk derse yoğun ilgi gösterildi.
1 milyon istihdam açığı olan dijital dönüşüm uzmanlığı alanında nitelikli personel yetiştirmek hedefiyle DOSABSİAD ve BUTGEM iş birliğinde Dijital Dönüşüm Okulu’ndaki ilk ders, çevrimiçi ortamda gerçekleşti. Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan’ın eğitim verdiği ilk derse katılan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Küresel pazarlardaki zorlu rekabet ortamında iş dünyamızın gücünü artırmasının yolu, dijitalleşmeden geçiyor. Bugün dijital teknolojinin yaygın uygulamalarının kullanmaya her zamankinden daha çok mecburuz. Ticarette ve sanayide oluşan yeni dijital ekosisteme bir an önce entegre olarak teknolojik gelişimden azami ölçüde yararlanmalıyız. Yaklaşık 5 milyar dolar ihracatı olan bir bölgede faaliyet gösteren iş insanları olarak böyle bir girişimde bulunmamız kaçınılmazdı. 60’ın üstünde ArGe ve inovasyon merkezi bulunan bölgemiz, bu ekosistemin ana noktalarından biri konumunda ve dijital dönüşümde öncü olmak zorunda. Çok önemli bir açığı kapatacak olan Dijital Pazarlama Okulu’nun hayata geçmesinde BUTGEM ile yaptığımız iş birliği için BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
BUTGEM Genel Müdürü Hakan Neşeli de merkezin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli personelin istihdam edilmesine katkı sağlamak için eğitimlere hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “DOSABSİAD ile yapılan iş birliği, yenilikçi teknolojilerin üretim süreçlerine dâhil edilmesi noktasında çok önemli. Sanayiciler ile dijital dönüşüm aktörleri arasında köprü kuran Dijital Dönüşüm Okulu, katılımcılara iş hayatlarında önemli katkılar sağlayacaktır.” dedi. Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan ise “Dijitalleşen dünyanın hızını ve kolaylığını iş hayatına taşımak, artık ihtiyaçtan öte bir zorunluluğa dönüşmüş durumda. Dijital dönüşüm, mekân ve lokasyondan bağımsız, reklam ve pazarlama projeleri üretebilme imkânı sağladığı için çok avantajlı bir süreç. İş dünyasının bu avantajlardan istifade etmesi, çok değerli” ifadelerini kullandı.
12 gün boyunca toplamda 36 saat sürecek dijital pazarlama odaklı eğitimlerle, iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli istihdamın sağlanması ve sektörel ekosistemin geliştirilmesi hedefleniyor. Dijital pazarlama alanında uzman isimlerin eğitin vereceği Dijital Dönüşüm Okulu'nda son ders, 5 Ağustos'ta yapılacak. ‘Dijital medya ve pazarlama’ ana başlığı altında verilecek eğitim sonunda kursiyerlerin yetkinlikleri, sertifika ile belgelendirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BTSO üyeleri Paris Premiere Vision Fuarı’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER BTSO üyeleri Paris Premiere Vision Fuarı’nı ziyaret ...
BUÜ’den yazılım alanında yeni işbirliği
YEREL HABERLER BUÜ’den yazılım alanında yeni işbirliği
Yenişehir Belediyesinden jet hızıyla 'tırtıl' operasyonu
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden jet hızıyla 'tırtıl' ...
Tarımda kemirgen tehdidine karşı dijital kemirgen istasyonu
YEREL HABERLER Tarımda kemirgen tehdidine karşı dijital kemirgen ...
İSO ikinci 500 listesinde Bursa TB üyesi firma sayısı 9'a yükseldi
YEREL HABERLER İSO ikinci 500 listesinde Bursa TB üyesi firma sayısı ...
Havuz ve Deniz keyfiniz kabusa dönüşmesin
YEREL HABERLER Havuz ve Deniz keyfiniz kabusa dönüşmesin
Osmangazili atletten önemli başarı
YEREL HABERLER Osmangazili atletten önemli başarı
3 diyabet hastasının 2'si kalp ve damar rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybediyor
YEREL HABERLER 3 diyabet hastasının 2'si kalp ve damar rahatsızlığı ...
Bursa'da tarım alanlarında tırtıl istilası
YEREL HABERLER Bursa'da tarım alanlarında tırtıl istilası
Bursa’da patates hasadı başladı... Tarlada kilogramı 7.5 lira
YEREL HABERLER Bursa’da patates hasadı başladı... Tarlada kilogramı ...
Oyu terapi ile çocuklar daha mutlu
YEREL HABERLER Oyu terapi ile çocuklar daha mutlu
Kursa katılan öğrenciler, başarılarını taçlandırdı
YEREL HABERLER Kursa katılan öğrenciler, başarılarını taçlandırdı
Bu düğün konvoyunu görenler dönüp bir daha baktı... Antika araçlarla dünya evine girdiler Klasik araç sevdalısı çift düğün konvoyunu antika araçlarla yaptı
YEREL HABERLER Bu düğün konvoyunu görenler dönüp bir daha baktı... ...
Bursa’da meşalelerle yol kesen asker konvoyu ambulansın geçişine izin vermedi
YEREL HABERLER Bursa’da meşalelerle yol kesen asker konvoyu ...
Bursa'da feci kaza: 1 ölü 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da feci kaza: 1 ölü 2 ağır yaralı
Beton su borusuna çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Beton su borusuna çarpan otomobilin sürücüsü hayatını ...
Bursa'da akrabalar arasındaki miras kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da akrabalar arasındaki miras kavgasında ...
Bursa'da dayı ile yeğeni arasında miras kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da dayı ile yeğeni arasında miras kavgası: 1 ...
Bursa’da arazi kavgasında ölü sayısı 2 oldu
YEREL HABERLER Bursa’da arazi kavgasında ölü sayısı 2 oldu
İnegölspor, Bursaspor’u ziyaret etti
YEREL HABERLER İnegölspor, Bursaspor’u ziyaret etti
Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor
Bursa'da arazi anlaşmazlığı tartışması: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da arazi anlaşmazlığı tartışması: 2 ölü, 2 ...
Bursa’da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 3 ağır yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 3 ...
Damadını bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Damadını bıçakla yaraladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.