Dijital dönüşüm Okulu'nda ilk ders yapıldı

DOSABSİAD ve BUTGEM iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Okulu’nda ilk ders gerçekleştirildi. 1 milyon istihdam açığı olan alana yönelik Türkiye’de bir ilke imza atılan proje çerçevesindeki eğitimlerle iş dünyasının dijital dönüşüm süreci hızlanacak.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BUTGEM) iş birliğinde iş dünyasına yönelik başlatılan Dijital Dönüşüm Okulu’ndaki ilk derse yoğun ilgi gösterildi.

1 milyon istihdam açığı olan dijital dönüşüm uzmanlığı alanında nitelikli personel yetiştirmek hedefiyle DOSABSİAD ve BUTGEM iş birliğinde Dijital Dönüşüm Okulu’ndaki ilk ders, çevrimiçi ortamda gerçekleşti. Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan’ın eğitim verdiği ilk derse katılan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Küresel pazarlardaki zorlu rekabet ortamında iş dünyamızın gücünü artırmasının yolu, dijitalleşmeden geçiyor. Bugün dijital teknolojinin yaygın uygulamalarının kullanmaya her zamankinden daha çok mecburuz. Ticarette ve sanayide oluşan yeni dijital ekosisteme bir an önce entegre olarak teknolojik gelişimden azami ölçüde yararlanmalıyız. Yaklaşık 5 milyar dolar ihracatı olan bir bölgede faaliyet gösteren iş insanları olarak böyle bir girişimde bulunmamız kaçınılmazdı. 60’ın üstünde ArGe ve inovasyon merkezi bulunan bölgemiz, bu ekosistemin ana noktalarından biri konumunda ve dijital dönüşümde öncü olmak zorunda. Çok önemli bir açığı kapatacak olan Dijital Pazarlama Okulu’nun hayata geçmesinde BUTGEM ile yaptığımız iş birliği için BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUTGEM Genel Müdürü Hakan Neşeli de merkezin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli personelin istihdam edilmesine katkı sağlamak için eğitimlere hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “DOSABSİAD ile yapılan iş birliği, yenilikçi teknolojilerin üretim süreçlerine dâhil edilmesi noktasında çok önemli. Sanayiciler ile dijital dönüşüm aktörleri arasında köprü kuran Dijital Dönüşüm Okulu, katılımcılara iş hayatlarında önemli katkılar sağlayacaktır.” dedi. Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan ise “Dijitalleşen dünyanın hızını ve kolaylığını iş hayatına taşımak, artık ihtiyaçtan öte bir zorunluluğa dönüşmüş durumda. Dijital dönüşüm, mekân ve lokasyondan bağımsız, reklam ve pazarlama projeleri üretebilme imkânı sağladığı için çok avantajlı bir süreç. İş dünyasının bu avantajlardan istifade etmesi, çok değerli” ifadelerini kullandı.

12 gün boyunca toplamda 36 saat sürecek dijital pazarlama odaklı eğitimlerle, iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli istihdamın sağlanması ve sektörel ekosistemin geliştirilmesi hedefleniyor. Dijital pazarlama alanında uzman isimlerin eğitin vereceği Dijital Dönüşüm Okulu'nda son ders, 5 Ağustos'ta yapılacak. ‘Dijital medya ve pazarlama’ ana başlığı altında verilecek eğitim sonunda kursiyerlerin yetkinlikleri, sertifika ile belgelendirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.