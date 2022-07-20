Bursaspor pas pres çalıştı

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Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşilbeyazlı takım dar alanda pas pres çalışması gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Tahsin Tam gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım, son bölümde tam sahada çift kale maçlar yaptı. Bursaspor yarını izinli geçirdikten sonra 22 Temmuz Cuma günü yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

TÜFAD Bursa Şubesi, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelerek Bursaspor’un antrenmanını ziyaret etti.

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