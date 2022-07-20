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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Macera Bursa ziyaretçilerini büyülüyor

İHA

Macera Bursa ziyaretçilerini büyülüyor

Osmangazi Belediyesi tarafından ilçenin modern yapılaşması ile dikkat çeken gelişim bölgesi Hamitler’de inşa edilen Macera Bursa, ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın davetlisi olarak Bursa’nın yeni yaşam merkezini ziyaret eden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Macera Bursa’nın donatı alanları ve farklı destinasyonları ile Bursa’yı karşıdan seyredebilme imkanı sunan çok güzel bir teras park olarak nitelendirdi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın 2014 yılında açıkladığı 16 vizyon projeden biri olan Macera Bursa, kendisini ziyaret eden konuklarından büyük beğeni alıyor. Hamitler Mahallesi’nde 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Macera Bursa, adrenalin tutkunları için zipline, zip coaster ve tırmanma duvarı gibi 19 farklı oyun etabının yanı sıra, eğitici doğal çocuk oyun alanları, evcil hayvan parkı, kır kahvesi, yürüyüş yolları, çiçek bahçesi ve tematik parkı ile Bursa’nın yeni cazibe merkezi olmaya aday. İmalat, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan tesiste konuklarıyla birlikte gezen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, göreve geldikleri günden itibaren şehre birçok spor ve eğlence merkezi kazandırdıklarını, son olarak macera dolu bir tesisi Bursalılar ile buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Açılacak olan Macera Bursa ile birlikte şehrin yeni bir soluk kazanacağını belirten Başkan Dündar, “Macera Bursa, Osmangazi’nin yeni gelişim bölgesi Hamitler Mahallemizde, 50 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz müstesna bir tesis oldu. İçerisinde, gençlerimiz için 19 farklı oyun etabına sahip bir adrenalin park, küçük çocuklarımız için oyun grupları, yürüyüş parkurları, kafeteryası, 6 bin metrekarelik alanda gerçekleştirdiğimiz, içerisinde 34 farklı türden 233 bin çiçeğin bulunduğu devasa bir çiçek bahçesi. Bunların dışında Bursa’nın simge yapılarından Irgandı Köprüsü ve Somuncu Baba Fırını, HacivatKaragöz, zürafa, sincap, kuğu gibi 20 farklı figürün bulunduğu bir tematik park. Gecesi ve gündüzü ile vatandaşlarımıza çok farklı bir hizmet sunan tesisimiz, aynı zamanda bölgenin gelişimine de katkı sağlayacak. Macera Bursa’da sayın valimiz, bakanımız ve komutanımızı ağırladık. Onların görüş ve düşüncelerini aldık. Çok beğendiklerini ifade ettiler. Bu da bizleri çok mutlu etti. Macera Bursa, Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.
Bursa’ya yeni bir heyecan katacak Macera Bursa’yla ilgili düşüncelerini paylaşan Bursa Valisi Yakup Canbolat da tesisin Bursa’da gördüğü en güzel yerlerden biri olduğunu söyledi. Vali Canbolat, “Öncelikle, Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a yapmış olduğu ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Resmi açılışı yapılmasa da vatandaşların hizmetine açılan Macera Bursa’yı gezip tesis hakkında başkanımızdan bilgiler aldık. Şu ana kadar Bursa’da gördüğüm en güzel parklardan biri olduğunu söyleyebilirim. Donatı alanlarıyla, farklı destinasyonları ve kurgulanma biçimi ile Macera Bursa’yı çok beğendim. Bursa’yı karşıdan seyredebilecek çok güzel bir teras park olmuş. Sadece Macera Park olarak değil, çiçek bahçeleri, çeşitli hayvan heykelleri ve tematik parkıyla da çok güzel bir tesis olmuş. Bursalı vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirecekleri tesis, Bursa’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Açılışa hazırlanan Macera Bursa’yı ziyaret eden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da 2019 yılında temeli atılan tesisin bulunduğu alanın, o günlerde adeta çöküntü alanı olduğunu, bugün ise çok müstesna bir yapıyla karşılaştığını söyledi. Çavuşoğlu, “Macera Bursa, Bursa’nın gezilip görülebilecek yerlerinden biri olmuş. Adı üzerinde macera park. Bir taraftan gençlerin, adrenalin tutkunlarının enerjilerini atabilecekleri eğlence merkezi, diğer taraftan özgün yapısıyla ziyaretçilerine huzur veren çok güzel bir yer olmuş. Çiçek bahçesiyle, teras kafesiyle bütün Bursa panoramik olarak görülebiliyor. Bugüne kadar Bursa’ya Uludağ yamaçlarından bakmaya alışmıştık. Macera Bursa, insanlara Bursa’ya farklı bir bakış açısı sunuyor. Başkanımız Mustafa Dündar ve ekip arkadaşlarını kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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