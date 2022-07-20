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Yıldırımlı sporculardan 8 madalya

İHA

Yıldırım Belediyesporlu sporcular, 1517 Temmuz tarihleri arasında Gürsu Spor Salonu'nda düzenlenen Bursa Tekvando Şampiyonası'na damga vurdu.

Yıldırımlı sporculardan 8 madalya

Yıldırım Belediyesporlu sporcular, 1517 Temmuz tarihleri arasında Gürsu Spor Salonu'nda düzenlenen Bursa Tekvando Şampiyonası’na damga vurdu.
Hanne Meryem Tuna, Ayaz Alper ve Asude Zümre Özkan'ın birincilik, Hümeyra Erdoğan ve Hamide Solmaz'ın ikincilik, Aişe Nur Çelik, Zeynep Akgün ile Elif Seleman da üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı. Genç sporcularla gurur duyduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım'ın yetenekli gençleri de sağlanan bu imkânlar ışığında yaptıkları antrenmanlar sonucu önemli başarılara imza atıyorlar. Başarılı olan tekvandocularımızı ve antrenörleri yürekten kutluyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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