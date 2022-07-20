Vatandaşlardan çöplük mesajı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayapa’da 2016 yılında yapılması planlanan, bölge halkından gelen tepkiler üzerine iptal edilen Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi projesi, yeniden gündeme gelince vatandaşların tepkisine sebep oldu. Kayapa meydanında bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, Kayapa’da çöplük yapılmasına karşı çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında Kayapa’ya yapılması planlanan ancak Nilüfer Kent Konseyi öncülüğünde STK temsilcileri ve vatandaşların mücadelesi sonucu iptal edilen KayapaKuruçeşme Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi, yeniden gündeme geldi. Bölge halkının tepkisini alan proje için Nilüfer Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, akademik odalar ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar, seslerini duyurmak hedefiyle bir kez daha Kayapa meydanında bir araya geldi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ile Genel Sekreter Emre Karagöz, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ile Nilüfer’in muhtarlarının yer aldığı buluşmada, tesisin bölgeye vereceği zararlar da vatandaşlarla paylaşıldı.

Bursa’daki atık alanlarıyla ilgili düzenlemelerin yaklaşık 20 yıldır kent gündeminde olduğunu belirten Prof. Dr. Kayıhan Pala atıkları, olduğu yerde ayrıştıran ve azaltan politikalara ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Atıkları yok etmek için tesis yapılmasının dünyanın terk ettiği bir uygulama olduğunu söyleyen Pala, “İklim değişikliği ve iklim krizini körükleyecek değil, iklim krizinden geri dönülmesini sağlayacak uygulamalar içinde olmalıyız. Çevreye, canlı sağlığına zararlı olduğunu bildiğimiz atık yakma ürünlerinden uzaklaşacak politikalara ihtiyaç var. Bir yandan atıklarımızı nasıl bertaraf edeceğimizi bilimsel ölçütlere göre iyi belirlemeli, öte yandan da bunları yakmadan yok etmenin yollarını bulmalıyız. Bugün İngiltere ve Avrupa Birliği’nin atıklarının gönderildiği bir ülke haline geldik. Bu ülke çöp ithal eden, yakan bir ülke olmamalı” dedi.

Bursa’da bu sürecin bilimsel bilgilere göre yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Bilimsel bilgiler bize atıkları yok etmek için Kayapa ve çevresinin uygun bir bölge olmadığını, atıkları yok etmek için yakma tesisi kurmanın doğru bir yaklaşım olmadığını söylüyor. Buradan kenti yöneten herkesi bilim insanlarına kulak vermeye ve bilimsel bilgiler ışığında atık yönetimini planlamaya davet ediyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy da, “En az Kayapa Göleti kadar su biriktirme kapasitesine sahip Kuruçeşme deresini, kuru dere olarak niteleyip çöp depolama alanı ve yakma tesisi yapmak istiyorlar. Şimdilik çöp depolama alanı ve ayrıştırma diyerek masumlaştırılan tesisi, 2023 yılında 3 bin ton çöpü yakma tesisi olarak aşamalı şekilde yapacaklar. Biz mücadelemizi, halkımızdan, doğamızdan, çiftçimizden yana yapacağız. ÇED raporunda bu tesisin ekonomik olduğunu söylüyorlar. Her şeyin başı ranta dayalı. Artık rant işinden vazgeçmeliyiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın, Belediye Meclis Toplantısı’nda ‘Bu konu bir daha açılmamak üzere kapanıyor’ dediğini hatırlatan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursalılar adına Alinur Aktaş’ın bu sözünü yerine getirmesini istedi. Kayapa’nın bu tesis için uygun bir yer olmadığını bir kez daha vurgulayan Başkan Erdem, “800 metre rakımda çöp depolama tesisi, dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu bölge belki hazineye ait, daha kolay elde edilebilir diye burada yapılmak isteniyor olabilir. Bunu, oldu bittiye getirmek istiyorlar. Bu konuda elimizden gelen her türlü mücadeleyi birlikte vereceğiz. Biz, Kayapa’da, Kuruçeşme’de, Nilüfer’de bir çöplük yapılmasını kabul etmiyoruz. Burası bir su vadisi. Burada Kayapa ve Hasanağa göletleri var. Burada bir baraj yapılsa, belki Bursa’nın büyük bir kısmının su ihtiyacının giderilebileceği büyüklükte bir havza. Kayapalılar’ın en çok sıkıntı çektiği konu ulaşım. Taş ve maden ocaklarından gelen ağır tonajlı araçların bu yolları kullanmasından şikayet ediyoruz. Sadece Nilüfer Belediyesi’nin, Hamitler çöplüğüne giden 250 adet aracı var. Nilüfer, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey ve dağ yöresinden gelecek olan çöplerin hepsinin, burada toplanacağını düşünün” ifadelerini kullandı.

Kayapa Mahalle Muhtarı Ali İhsan Dengiz de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın kendisine bu tesisin bir daha kesinlikle gündeme gelmeyeceğini söylediğini, bu sözü yerine getirmesini beklediğini söyledi.

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz de, “2016 yılında verdiğimiz mücadeleyi daha ileriye taşımak için toplandık. Orman, su alanlarımızın, vadilerimizin yok edilerek çöplük yapılmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kayapa halkı, çöplük yapılmasına karşı sloganları attı.

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