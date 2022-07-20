Vatandaşlardan çöplük mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşlardan çöplük mesajı

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayapa'da 2016 yılında yapılması planlanan, bölge halkından gelen tepkiler üzerine iptal edilen Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi projesi, yeniden gündeme gelince vatandaşların tepkisine sebep oldu. Kayapa meydanında bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, Kayapa'da çöplük yapılmasına karşı çıktı.

Vatandaşlardan çöplük mesajı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayapa’da 2016 yılında yapılması planlanan, bölge halkından gelen tepkiler üzerine iptal edilen Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi projesi, yeniden gündeme gelince vatandaşların tepkisine sebep oldu. Kayapa meydanında bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, Kayapa’da çöplük yapılmasına karşı çıktı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında Kayapa’ya yapılması planlanan ancak Nilüfer Kent Konseyi öncülüğünde STK temsilcileri ve vatandaşların mücadelesi sonucu iptal edilen KayapaKuruçeşme Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi, yeniden gündeme geldi. Bölge halkının tepkisini alan proje için Nilüfer Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, akademik odalar ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar, seslerini duyurmak hedefiyle bir kez daha Kayapa meydanında bir araya geldi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ile Genel Sekreter Emre Karagöz, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ile Nilüfer’in muhtarlarının yer aldığı buluşmada, tesisin bölgeye vereceği zararlar da vatandaşlarla paylaşıldı.
Bursa’daki atık alanlarıyla ilgili düzenlemelerin yaklaşık 20 yıldır kent gündeminde olduğunu belirten Prof. Dr. Kayıhan Pala atıkları, olduğu yerde ayrıştıran ve azaltan politikalara ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Atıkları yok etmek için tesis yapılmasının dünyanın terk ettiği bir uygulama olduğunu söyleyen Pala, “İklim değişikliği ve iklim krizini körükleyecek değil, iklim krizinden geri dönülmesini sağlayacak uygulamalar içinde olmalıyız. Çevreye, canlı sağlığına zararlı olduğunu bildiğimiz atık yakma ürünlerinden uzaklaşacak politikalara ihtiyaç var. Bir yandan atıklarımızı nasıl bertaraf edeceğimizi bilimsel ölçütlere göre iyi belirlemeli, öte yandan da bunları yakmadan yok etmenin yollarını bulmalıyız. Bugün İngiltere ve Avrupa Birliği’nin atıklarının gönderildiği bir ülke haline geldik. Bu ülke çöp ithal eden, yakan bir ülke olmamalı” dedi.
Bursa’da bu sürecin bilimsel bilgilere göre yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Bilimsel bilgiler bize atıkları yok etmek için Kayapa ve çevresinin uygun bir bölge olmadığını, atıkları yok etmek için yakma tesisi kurmanın doğru bir yaklaşım olmadığını söylüyor. Buradan kenti yöneten herkesi bilim insanlarına kulak vermeye ve bilimsel bilgiler ışığında atık yönetimini planlamaya davet ediyorum” diye konuştu.
Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy da, “En az Kayapa Göleti kadar su biriktirme kapasitesine sahip Kuruçeşme deresini, kuru dere olarak niteleyip çöp depolama alanı ve yakma tesisi yapmak istiyorlar. Şimdilik çöp depolama alanı ve ayrıştırma diyerek masumlaştırılan tesisi, 2023 yılında 3 bin ton çöpü yakma tesisi olarak aşamalı şekilde yapacaklar. Biz mücadelemizi, halkımızdan, doğamızdan, çiftçimizden yana yapacağız. ÇED raporunda bu tesisin ekonomik olduğunu söylüyorlar. Her şeyin başı ranta dayalı. Artık rant işinden vazgeçmeliyiz” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın, Belediye Meclis Toplantısı’nda ‘Bu konu bir daha açılmamak üzere kapanıyor’ dediğini hatırlatan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursalılar adına Alinur Aktaş’ın bu sözünü yerine getirmesini istedi. Kayapa’nın bu tesis için uygun bir yer olmadığını bir kez daha vurgulayan Başkan Erdem, “800 metre rakımda çöp depolama tesisi, dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu bölge belki hazineye ait, daha kolay elde edilebilir diye burada yapılmak isteniyor olabilir. Bunu, oldu bittiye getirmek istiyorlar. Bu konuda elimizden gelen her türlü mücadeleyi birlikte vereceğiz. Biz, Kayapa’da, Kuruçeşme’de, Nilüfer’de bir çöplük yapılmasını kabul etmiyoruz. Burası bir su vadisi. Burada Kayapa ve Hasanağa göletleri var. Burada bir baraj yapılsa, belki Bursa’nın büyük bir kısmının su ihtiyacının giderilebileceği büyüklükte bir havza. Kayapalılar’ın en çok sıkıntı çektiği konu ulaşım. Taş ve maden ocaklarından gelen ağır tonajlı araçların bu yolları kullanmasından şikayet ediyoruz. Sadece Nilüfer Belediyesi’nin, Hamitler çöplüğüne giden 250 adet aracı var. Nilüfer, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey ve dağ yöresinden gelecek olan çöplerin hepsinin, burada toplanacağını düşünün” ifadelerini kullandı.
Kayapa Mahalle Muhtarı Ali İhsan Dengiz de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın kendisine bu tesisin bir daha kesinlikle gündeme gelmeyeceğini söylediğini, bu sözü yerine getirmesini beklediğini söyledi.
Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz de, “2016 yılında verdiğimiz mücadeleyi daha ileriye taşımak için toplandık. Orman, su alanlarımızın, vadilerimizin yok edilerek çöplük yapılmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kayapa halkı, çöplük yapılmasına karşı sloganları attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alevlere aldırış etmedi; hareket eden otomobiline binip el frenini çekti (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Alevlere aldırış etmedi; hareket eden otomobiline ...
'Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu' kapılarını Aktopraklık’ta açtı
YEREL HABERLER 'Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu' kapılarını ...
Alevlere aldırış etmedi; hareket eden otomobiline binip el ferinin çekti
YEREL HABERLER Alevlere aldırış etmedi; hareket eden otomobiline ...
Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları’na BUÜ damgası
YEREL HABERLER Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları’na BUÜ damgası
Yıldırımlı sporculardan 8 madalya
YEREL HABERLER Yıldırımlı sporculardan 8 madalya
Bursa'da canını hiçe sayarak yanan aracını durdurdu
YEREL HABERLER Bursa'da canını hiçe sayarak yanan aracını durdurdu
Kıbrıs Barış Harekatı'nda çavuş olarak görev alan Uyar: "Bugün de böyle bir durumla karşılaşırsak yine giderim"
YEREL HABERLER Kıbrıs Barış Harekatı'nda çavuş olarak görev alan ...
Başkan Yılmaz esnaf turunda
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz esnaf turunda
Kazada hayatını kaybeden DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden DSP Genel Başkan Yardımcısı ...
Macera Bursa ziyaretçilerini büyülüyor
YEREL HABERLER Macera Bursa ziyaretçilerini büyülüyor
DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı Cenazeye DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı
YEREL HABERLER DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da son ...
Bursaspor pas pres çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor pas pres çalıştı
Dijital dönüşüm Okulu'nda ilk ders yapıldı
YEREL HABERLER Dijital dönüşüm Okulu'nda ilk ders yapıldı
BTSO üyeleri Paris Premiere Vision Fuarı’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER BTSO üyeleri Paris Premiere Vision Fuarı’nı ziyaret ...
BUÜ’den yazılım alanında yeni işbirliği
YEREL HABERLER BUÜ’den yazılım alanında yeni işbirliği
Yenişehir Belediyesinden jet hızıyla 'tırtıl' operasyonu
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden jet hızıyla 'tırtıl' ...
Tarımda kemirgen tehdidine karşı dijital kemirgen istasyonu
YEREL HABERLER Tarımda kemirgen tehdidine karşı dijital kemirgen ...
İSO ikinci 500 listesinde Bursa TB üyesi firma sayısı 9'a yükseldi
YEREL HABERLER İSO ikinci 500 listesinde Bursa TB üyesi firma sayısı ...
Havuz ve Deniz keyfiniz kabusa dönüşmesin
YEREL HABERLER Havuz ve Deniz keyfiniz kabusa dönüşmesin
Osmangazili atletten önemli başarı
YEREL HABERLER Osmangazili atletten önemli başarı
3 diyabet hastasının 2'si kalp ve damar rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybediyor
YEREL HABERLER 3 diyabet hastasının 2'si kalp ve damar rahatsızlığı ...
Bursa'da tarım alanlarında tırtıl istilası
YEREL HABERLER Bursa'da tarım alanlarında tırtıl istilası
Bursa’da patates hasadı başladı... Tarlada kilogramı 7.5 lira
YEREL HABERLER Bursa’da patates hasadı başladı... Tarlada kilogramı ...
Oyu terapi ile çocuklar daha mutlu
YEREL HABERLER Oyu terapi ile çocuklar daha mutlu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.