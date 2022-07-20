Celal Bey Millet Bahçesi hizmete açıldı

Gürsu Belediyesi’nce oluşturulan ve Gürsu’nun merkezine nefes aldıran Celal Bey Millet Bahçesi’nin resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Gürsu Celal Bey Millet Bahçesi, ilçe halkının nefes almasına imkan sunmasının yanında, Gürsu Belediyesi’nce gerçekleştirilen etkinliklerin yeni merkezi olarak da hizmet verecek. Srebrenitsa katliamı anma köşesinin de bulunduğu Celal Bey Millet Bahçesi, bu yönüyle de dünya barışı için toplumsal bilinç oluşturulması ve tarihsel geçmişe duyarlılığın canlı tutulması adına da önemli. 4 bin metrekarelik alana sahip Celal Bey Millet Bahçesi’nin resmi açılış törenine AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve ilçe halkının katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştirildi.

“Gürsu’muzun nefes almasını sağlayan Celal Bey Millet Bahçe’miz, hemşehrilerimizin çocuklarıyla birlikte, yeşilin sardığı huzur dolu ortamda keyifle zaman geçirdiği bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet vermekte” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin merkezinde, yıllarca atıl olarak duran alanda, muhalefetin tüm karşı çıkmalarına ve engellemelerine rağmen verdiğimiz mücadeleyle yaptığımız çalışmalarla oluşturduğumuz Celal Bey Millet Bahçe’miz, ilçemize nefes aldırmasının yanında geçekleştirdiğimiz etkinliklere de ev sahipliği yapmakta. Gürsu’muzun kültür sanat yaşamının da buluşma noktası haline gelen Celal Bey Millet Bahçe’miz, ilçemizin yeni cazibe merkezi olarak hizmet vermekte. Celal Bey Millet Bahçe’mizde oluşturduğumuz Srebrenitsa katliamı anma köşesinde de, katliamın simgesi olan mavi kelebekle de dünya barışı ve tarihsel geçmişe duyarlılık sağlamayı hedefledik. Açılış törenimize katılarak mutluluğumuzu paylaşan tüm protokol mensuplarına ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Gürsu’muzu daha da güzelleştirmek hedefiyle, ilk günkü hizmet aşkıyla hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz. Gündüzü ayrı gecesi ayrı güzel Celal Bey Millet Bahçe’mizin doğal ortamında düzenlediğimiz etkinliklerimizin keyfini yaşamaya tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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