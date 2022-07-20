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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı

İHA

Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı

Osmangazi Belediyesi, Sırp ordusu tarafından 27 yıl önce Srebrenistsa’da katledilen binlerce Boşnak sivili anmak adına ‘Serenatsa Soykırımı’ konulu fotoğraf sergisi düzenledi. Boşnak fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç tarafından çekilen fotoğraflar, yapılan katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.
Osmangazi Belediyesi, Srebrenitsa katliamının 27’inci yıl dönümü dolayısıyla ‘Srebrenitsa Soykırımı’ konulu fotoğraf sergisi düzenledi. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek işbirliğinde düzenlenen ‘Srebrenitsa Soykırımı’ fotoğraf sergisi, Boşnak fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç tarafından çekilen 50 fotoğraftan oluşuyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde açılan sergi, 27 yıl önce Bosnalı Müslümanların yaşadığı katliamı fotoğraflarla bir kez daha gözler önüne serdi. Fotoğrafçı Hasanbegoviç’in, tarihe tanıklık etmek ve yaşanan olaylarla ilgili gerçeği ifade etmek için sergideki tüm fotoğraflar siyah beyaz olarak sergileniyor. Sırp ordusu tarafından tüm dünyanın gözü önünde katledilen binlerce Boşnak sivil, sergi vesilesiyle Osmangazi Belediyesi tarafından bir kez daha yad edildi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Srebrenitsa Soykırımı’nın dünya tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan bir tanesi olduğuna dikkat çekti. 8 bin 372 Boşnak’ın birkaç gün içerisinde Sırplar tarafından katledildiğini hatırlatan Başkan Dündar, “Bölgede yapılan kazılarda halen toplu mezarlar bulunuyor. Yüzlerce kayıp Boşnak ise henüz bulunamamış olan toplu mezarlarda yatıyor. Şu anki dünya düzenine baktığımızda Birleşmiş Milletler’in daimi beş üyesinin istekleri dışında hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Bu beş ülke kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ediyor. Menfaat çatışması yaşadıkları konularda veto hakkını kullanıyor ve kendi menfaatini sürdürmeye devam ediyor. Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında savaş, kan ve gözyaşı var; ancak kimse buna dur demiyor.
Cumhurbaşkanımız ‘dünya beşten büyüktür’ diyerek bu beş ülkenin menfaatlerine dayanan çarkın değişmesi gerektiğine vurgu yaptı. Srebrenitsa, Birleşmiş Milletler’in kontrolünde ve 400 tane Hollandalı askerin koruması altında olmasına rağmen Sırp askerleri bölgeye girdi ve bu katliamı gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler bu katliama adeta çanak tuttu. Aliya İzzetbegoviç’in “Ne yaparsanız yapın ama soykırımı asla unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır” sözünü hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyor ve Osmangazi Belediyesi olarak Srebrenitsa Soykırımı’nın hatırlatmak adına etkinlikler düzenliyoruz” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin emperyalist ülkelere karşı tarih boyunca her zaman dik bir duruş gösterdiğine vurgu yapan Başkan Dündar, “Türkiye Cumhuriyeti, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ve gönül coğrafyamızdaki ülkeler ile birlikte yeni bir sürecin temelini hazırlıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlenmesi mazlum topraklardaki insanların da beklediği ve heyecanla beklediği bir süreçtir. Türkiye güçlüyse, çevresine de bu gücü yansıtarak yaşanan zulümlere son verecektir. Srebrenitsa’daki Boşnak soykırımını asla unutmamalıyız. Bu konuda her zaman dik durmalıyız. Belediye olarak, soykırıma dikkat çekmek adına iki yıldır fotoğraf sergimi düzenliyoruz. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.
AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ise, yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Bosnalı Müslümanlara yapışan ihanetin yaraları hala yüreğimizde. Türkiye Cumhuriyeti olarak Bosna halkının hakları için mücadele etmeyi boynumuzun borcu biliyoruz. Mazlum ve mağdur Bosna’nın yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Bağrımıza taş basıyor tüm yüreğimizle diyoruz ki; “Dünya beşten büyüktür; mazlum milletler sahipsiz değildir.” Ayyıldızlı bayrağın gölgesini hasret ve ümitle bekleyen dünyanın bir çok yerinde merhamet, vicdan, adalet, tevazu deyince ecdadımızı hayır ve minnetle yad eden milletler için güçlü kararlı bir siyaset yürütmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Davos’ta dile getirdiği, Birleşmiş Milletler’de hasılı tüm mağdur ve mazlum coğrafyalarda haykırdığı gür sesi temsil ettiği dinin ve mensubu olduğu milletin genlerine nüfuz etmiş “yaratılanı yaradandan ötürü hoş görmek” düsturu bugün bizim yol haritamızdır. Bosna halkının acısını derinden paylaşıyor, kayıplar için Allah’tan rahmet acılı ailelere ve soykırım kurbanlarının yakınlarına sabır diliyorum”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir de Avrupa’nın orta yerinde yaşanan vahşeti ve soykırımın asla unutulmaması gerektiğine vurgu yaparak, “2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’daki en büyük katliam ve soykırım olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı’nın üzerinden 27 yıl geçti. Sadece birkaç gün içerisinde 8 bin 372 Boşnak katledildi. Avrupa’nın orta yerinde yaşanan bu soykırımı hiçbirimiz unutmadık. Rahmetli lider Aliya İzzetbegoviç’in de dediği gibi; “Ne yaparsanız yapın ama soykırımı asla unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Osmangazi Belediyemiz tarafından düzenlenen Srebrenitsa Soykırımı Fotoğraf Sergisi, yaşanan katliamı ve acıyı bizlere bir kez daha hatırlattı. Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
BosnaHersek Bursa Fahri Konsolosluğu Konsolos Yardımcısı Cenita Kocaman da, yaptığı konuşmada Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının hatırasına sahip çıktığı için Başkan Dündar’a teşekkürlerini sundu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

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