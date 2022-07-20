Bursa'da ikizleri kaza ayırdı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan ikizlerden Furkan Yaşar kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.



Kaza, Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Furkan Yaşar (25) yönetimindeki 16 AEV 136 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Burhan Balcı (26) yönetimindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüleri ile Furkan Yaşar'ın kullandığı motosiklette yolcu konumunda oturan ikizi Ferhat Yaşar (25) yaralandı. Kaza sonucu yaralanan 3 genç, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Furkan Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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