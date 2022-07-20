Arazi anlaşmazlığı nedeniyle hayatını kaybeden amca yeğen defnedildi

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden iki kişi son yolculuğuna uğurlandı.



Bursa'nın Yenişehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Bahri Satık (58) ile yeğeni İsmail Satık (17) son yolculuğuna uğurlandı. İlçeye bağlı Ebeköy Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası hayatını kaybeden amca yeğen köyde bulunan mezarlığa defnedildi. Cenazeye Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP İlçe Başkanı Arif Eren ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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