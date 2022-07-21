Ucuz konut için uydu kentler kurulmalı Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir: "Konut üretiminde artış fiyatları etkiler"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ucuz konut için uydu kentler kurulmalı Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir: "Konut üretiminde artış fiyatları etkiler"

İHA

Ucuz konut için uydu kentler kurulmalı Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir: "Konut üretiminde artış fiyatları etkiler"

Son dönemlerde ciddi bir artış gösteren konut fiyatlarının özellikle ekonomik konuta olan talebi daha da arttırdığını belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, konut üreticilerinin uygun fiyatlı konutlar üretebilmesi için yeni imar alanlarının açılması veya uydu kentlerin kurulması gerektiğini söyledi.
Dünya genelinde yaşanan ekonomik değişimler ve fiyat artışlarından Türkiye'de en çok etkilenen sektörlerin başında inşaat sektörünün geldiğini belirten Özkan Aydemir, artan maliyetler ve arsa temini konusunda yaşanan sıkıntıların yeni konutların üretilmesinin önüne geçtiğini söyledi.
Gayrimenkul ve emlak sektöründe yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Aydemir, "Artan nüfus başta olmak üzere göç, evlilik ve tayin gibi sosyal olaylar sebebiyle özellikle büyükşehirlerde ciddi bir konut talebinin olduğunu görmekteyiz. İnşaat sektörü son yıllarını birçok zorlukla mücadele ederek geçirdi. Maliyet artışları ve arsa temini ile ilgili sorunlar yeni konut üretimlerinin önüne ciddi bir engel olmuş durumdadır. Maliyetler noktasında hızlı ve kalıcı bir tedbir almak oldukça zordur. Ancak arsa temini için yeni girişimler yapılabilir ve sektörün konut üretimi için yeni bir rüzgar yakalaması sağlanabilir. Yeni üretilecek konutlarla beraber hem konut fiyatlarında cazip fiyatlar oluşur hem de kira bedellerinde de olağan bir döneme girilebilir. Bunun için en uygun formüllerin başında uydu kentler geliyor. Şehir merkezlerinin dışında ciddi bir arazi stoku bulunuyor. Bu alanlarda yapılacak imar düzenlemeleri ile birlikte yeni üretim alanları kazandırılabilir. Çarpık kentleşme ve deprem gibi ana sorunların yaşandığı bir ortamda yeni imar alanları vakit geçirilmeden açılmalıdır” dedi.
"Özel sektöre TOKİ modeli üretim fomulü"
Türkiye genelinde birçok farklı konut programıyla vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olmasını sağlayan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) modeli özellikle düşük gelirli vatandaşlar için büyük fırsatlar sunduğunu belirten Aydemir, "Ancak riskli yapı stoku ve artan konut ihtiyacı nedeniyle TOKİ tarafından üretilen konut adetleri gereken ihtiyacı karşılayamıyor. Özel sektöründe devreye girebileceği bir uydu kent modeli ile önemli adımlar atılabilir. Ana kente bağlı olarak kurulabilecek uydu kentler hem şehir merkezindeki yükü azaltmak hem de ekonomik konut ihtiyacına destek olabilecek bir fırsat doğurabilir. Bu tip yerleşim yerleri kendi kendine yetebilme potansiyeline sahip olduğundan son yıllarda sıklıkla tercih edilmektedir. Diğer yandan şehir merkezinden uzakta konumlanan bu yerleşim yerleri site benzeri yapılara sahip olabildiği için vatandaşlar tarafından oldukça beğenilmektedir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
YEREL HABERLER Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
Antrenman yapmak için her gün 4 kilometre yürüyorlar Tek istekleri mahallelerine bir spor tesisi yapılması
YEREL HABERLER Antrenman yapmak için her gün 4 kilometre ...
Kamyon kasasının kapağına tutunarak gitti, görenlerin yüreği ağzına geldi
YEREL HABERLER Kamyon kasasının kapağına tutunarak gitti, görenlerin ...
Trafikte kanlı yol verme kavgası kamerada... Bursa'da trafikte makas atma muhaberesi.. Yangın söndürme tüpüyle vurdular
YEREL HABERLER Trafikte kanlı yol verme kavgası kamerada... Bursa'da ...
Mudanya'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Mudanya'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da korkutan orman yangını
YEREL HABERLER Bursa'da korkutan orman yangını
Bursaspor altyapısında yeni dönem
YEREL HABERLER Bursaspor altyapısında yeni dönem
Bursa'da, hayvan çiftliğindeki yangında çok sayıda kanatlı ve küçükbaş hayvan öldü
YEREL HABERLER Bursa'da, hayvan çiftliğindeki yangında çok sayıda ...
Sunta yüklü kamyon şarampole uçtu, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Sunta yüklü kamyon şarampole uçtu, sürücü yaralandı
Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği küle çevirdi, o anlar dronla havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği küle ...
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen amca- yeğen toprağa verildi
YEREL HABERLER Arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen amca- yeğen ...
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle hayatını kaybeden amca yeğen defnedildi
YEREL HABERLER Arazi anlaşmazlığı nedeniyle hayatını kaybeden amca ...
Bursa'da ikizleri kaza ayırdı
YEREL HABERLER Bursa'da ikizleri kaza ayırdı
Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı
YEREL HABERLER Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı
Motosiklet kazasında yaralanan ikizlerden Furkan, yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında yaralanan ikizlerden Furkan, ...
Celal Bey Millet Bahçesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Celal Bey Millet Bahçesi hizmete açıldı
Vatandaşlardan çöplük mesajı
YEREL HABERLER Vatandaşlardan çöplük mesajı
Alevlere aldırış etmedi; hareket eden otomobiline binip el frenini çekti (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Alevlere aldırış etmedi; hareket eden otomobiline ...
'Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu' kapılarını Aktopraklık’ta açtı
YEREL HABERLER 'Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu' kapılarını ...
Alevlere aldırış etmedi; hareket eden otomobiline binip el ferinin çekti
YEREL HABERLER Alevlere aldırış etmedi; hareket eden otomobiline ...
Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları’na BUÜ damgası
YEREL HABERLER Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları’na BUÜ damgası
Yıldırımlı sporculardan 8 madalya
YEREL HABERLER Yıldırımlı sporculardan 8 madalya
Bursa'da canını hiçe sayarak yanan aracını durdurdu
YEREL HABERLER Bursa'da canını hiçe sayarak yanan aracını durdurdu
Kıbrıs Barış Harekatı'nda çavuş olarak görev alan Uyar: "Bugün de böyle bir durumla karşılaşırsak yine giderim"
YEREL HABERLER Kıbrıs Barış Harekatı'nda çavuş olarak görev alan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.