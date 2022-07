Trakya’da binlerce dekar alanda ekili ayçiçeği tarlalarına büyük zarar veren çayır tırtılı zararlısı, İnegöl’de de görüldü. Akbaşlar kırsal mahallesi civarında 100 dekarlık alanda; ayçiçeği, nohut, karpuz, domates, biber gibi ürünlere zarar veren tırtıla karşı İnegöl Belediyesi ilaçlama çalışması başlattı.

Trakya bölgesinde binlerce dekar alanda ekili ayçiçeği tarlalarında görülen ve ürünlere büyük zarar veren Çayır Tırtılı, son günlerde farklı bölgelerde de görülmeye başlamıştı. Yaklaşık 20 gündür kırsal mahallelerde konuyu takip eden İnegöl Belediyesi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından İnegöl’ün Akbaşlar kırsal mahallesinde de çayır tırtılına rastlandığı açıklandı. Bitkinin kökünden başlayarak yaprak ve çekirdek kısmına kadar zarar veren çayır tırtılına karşı İnegöl Belediyesi hemen ilaçlama çalışmasına başladı. İlk tespitlere göre Akbaşlar Mahallesinde civarında 100 dekar alanda görülen çayır tırtılı için etkili ilaçlar tespit edilerek bölgede çalışmaların startı verildi. İnegöl Belediyesi çayır tırtılına karşı tespit edilen tüm tarlalarda ücretsiz ilaçlama yapacak.

"Çiftçimizin her zaman yanındayız"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Daha önce Trakya bölgesinde ayçiçeği tarlalarında görülen tırtıl istilası şehrimizde de dün itibariyle Akbaşlar mahallemizde görüldü. Bununla alakalı kırsal hizmetler müdürlüğümüz incelemelerde bulunarak daha sonra ilaçlama çalışması başlattı. İlk etapta 100 dönümlük alanda böyle bir zarar var. Ancak tüm çiftçilerimizin dikkatli olmasını ve tespitlerini bizlere bildirmelerini rica ediyorum. Bununla ilgili mücadelemiz devam edecek. Her zaman çiftçimizin yanında olacağımızı, sorunların giderilmesi noktasında katkı sunmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum. Zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Akbaşlar Mahallesinde ilk tırtılın görüldüğü tarlanın sahibi 70 yaşındaki Hasibe Genç, “Önceki gün tarlaya geldim, baktım her yer böcek. Nohutlarda yaprakları, otları yemişler. Tarladan aşağıya inerken ayçiçeklerini de sardıklarını gördüm. Ben 70 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Bunlar emekle olan şeyler. Üzüldüm görünce. 3 gün önce bir şey yoktu. Tarladaki domatesler, biberler, nohutlar, ayçiçeği ne varsa hepsini yemişler” dedi.

Tarla sahibi 70 yaşındaki İsmail Genç ise “Tarlada tırtılları görünce hemen muhtarı aradım. Muhtarım bizim tarlaya bir böcek gelmiş dedim. İlçe Tarıma bildirelim dedim. Sabah hemen ilgili kişiler gelip ilgilenmeye başladı. Allah sizlerden razı olsun” diye konuştu.

Akbaşlar Mahallesi Muhtarı Eyüp Arslan da, “Dün İsmail amca arayıp haber verdi. Domateslerde, karpuzlarda, ayçiçeklerinde böcek var dedi. Ne olduğunu anlayamadım dedi. Ben de İlçe Tarım Müdürümüzü ve İnegöl Belediyesi’ni aradım. Gelip hemen ilgilendiler. Bunu önlememiz lazım, ayçiçeklerine çok zarar verir dediler. Sonra Alper Başkanımızla irtibata geçtik. Kendisi gerekeni yaparız, ilaçlamada destek vereceğiz dedi. İnşallah Belediyemizin, Başkanımızın, İlçe Tarım ve Ziraat Odamızın destekleriyle bu sorunu çözeceğiz. Gerekenin yapılacağını bize ilettiler” ifadelerinde bulundu.

İnegöl Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Sinan Kağan da, “Akbaşlar Mahallemizdeyiz. Yaklaşık 4 gündür İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte Boğazköy, Sungurpaşa, Şehitler ve Hamzabey bölgesinde taramalar yapıldı. Bugün sabahtan da Şipali, Dömez, Akbaşlar ve civar köylerde arazide taramalar yapıldı. 1520 gündür tüm muhtarlıklarımıza, çiftçilerimize mesajlar atarak çayır tırtılı ile karşılaşmaları durumunda bize ulaşmalarını söyledik. Bugün İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personellerinin yaptığı incelemede Akbaşlar Mahallesinde böyle bir zararlının olduğu haberini aldık. Bu böcekle mücadelede etkin olan ilaçları tespit ederek gerekli hazırlıklarımızı tamamlayıp şu anda çayır tırtılı ile mücadeleye başlıyoruz” dedi.

Tırtıl ile mücadelede tüm ilaçlama çalışmalarını İnegöl Belediyesi’nin ücretsiz olarak yapacağını ifade ederek çiftçilere çağrıda bulunan Sinan Kağan, “Bu bölgede yaptığımız incelemede şu anda 100 dekarlık bir alanda çayır tırtılı olduğu tespit edildi. Belediye Başkanımız Alper Taban, tırtıl ile mücadelede yapılacak tüm ilaçlamayı İnegöl Belediyesi olarak organize edip karşılanması talimatı verdi. Bu konuda çiftçimizi yalnız bırakmayacağız. Çiftçilerimizin de arazilerini her gün mutlaka takip etmelerini istiyoruz. Bununla ilgili görülen vakanın bildirilmesi durumunda biz de anında müdahaleyi yapacağız. Bu ilaçlamayla tırtılın önüne el birliği ile geçmiş olacağız” açıklamalarında bulundu.

Akbaşlar Mahallesinde tırtılın görüldüğü tarlalarda ilaçlama çalışmaları başlarken, aynı zamanda tüm kırsal mahallelerde konuyla ilgili incelemeler de devam ediyor. Tırtılın tespit edildiği alanlarda çevreye yayılmadan önlenmesi hedefleniyor.

