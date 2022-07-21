BUÜ, Memnuniyet Anketi’nde devlet üniversiteleri arasında ilk 17’de

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (University Assesments & Research Center) tarafından her yıl yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Anketi’nin (TÜMA) 2022 sonuçları açıklandı. Devlet üniversiteleri içerisinde bir önceki yıl 31. sırada yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2022 yılında 17. basamağa yükselmeyi başardı.

Tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin değerlendirildiği çalışmada yükseköğrenim kurumları toplam 12 farklı başlık altında değerlendirildi. Bursa Uludağ Üniversitesi, Tüm Üniversitelerin Genel Memnuniyet Oranları’nın değerlendirildiği başlıkta 32. sırada gösterilirken, Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Oranları sıralamasında ise 17. basamakta yer aldı. BUÜ, 2021 yılında Tüm Üniversitelerin Genel Memnuniyet Oranları kategorisinde 56. sırada iken, 2022 yılında 32. sıraya yükseldi. BUÜ, Devlet Üniversitelerinin Memnuniyet Alanlarına Göre Sıralanması kategorisinde ise geçen yıla göre 31. sıradan 17. sıraya yükselmeyi başardı.

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği Sıralamasında bir çok köklü üniversiteyi geride bırakan BUÜ, ilk 20 üniversite arasında gösterildi. Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği Zenginliği Sıralaması’nda 35. olan Üniversite, Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet ile Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu sıralamalarında ise tüm üniversiteler arasında 38. basamakta yer aldı.

Yayımlanan sonuçları değerlendiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, anket sıralamalarında düzenli bir yükseliş ivmesi yakaladıklarına işaret etti. Görevde 3 yılı geride bıraktıklarını ve bu süre zarfında üniversitenin akademik olarak daha üst basamaklara çıkarılması adına yoğun bir tempo ile çalıştıklarının altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Yarım asra yaklaşan bilgi ve deneyimi ile üniversitemiz, Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumlarından birisi haline gelmiştir. Akademik ve bilimsel donanımı ile çok daha iyi noktalarda olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu hedef doğrultusunda da ilk günden itibaren çalışıyoruz. 2019 yılından itibaren akademik ve idari personelimizle birlikte ortaya koyduğumuz performans sayesinde göstergelerin yukarı yönlü hareket etmeye başladığına şahit olduk” dedi.

Yaklaşık 2 yıl süren pandeminin kısa süreli bir yavaşlamaya neden olduğunu aktaran Rektör Kılavuz, “Fakat o durağanlığı da kısa zamanda kırmayı başardık. Akademik potansiyelimiz ve deneyimimiz ile daha fazla proje, daha fazla akademik çalışma ve daha fazla işbirliği yaparak hedeflerimize doğru ilerledik. Gelinen noktayı asla yeterli bulmuyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin yeri ilk 10 üniversite arasındadır. Bizler de bu hedef için çalışmaya devam ediyoruz. Ortaya koyduğumuz sistemin kesintiye uğramadan sürdürülmesi halinde yakın tarihte bu başarının elde edilebileceğine gönülden inanıyoruz” diye konuştu.

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