Bursa'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

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Bursa'da yaşlı bir adam evinde ölü olarak bulundu.

İznik Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan Rıdvan Demircan (70) evinde ölü bulundu. Komşuları tarafından camın açık olduğu fark edilince ve ses gelmeyince açık camdan bakan komşuları, odada yerde hareketsiz yatan Rıdvan Demircan'ı gördü. 112'ye haber vermeleri sonucu eve gelen polis ve sağlık ekiplerince şahsın öldüğü belirlendi. Otopsi için hastaneye kaldırılan Rıdvan Demircan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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