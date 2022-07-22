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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hemşeri dernekleri çadır etkinlikleri büyük coşkuyla devam ediyor

İHA

Hemşeri dernekleri çadır etkinlikleri büyük coşkuyla devam ediyor

35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali çerçevesinde devam eden hemşeri dernekleri çadır etkinliklerini ziyaret eden protokol üyeleri, İnegöl’ün ve Türkiye’nin en büyük zenginliğinin sahip olunan birlik beraberlik duygusu olduğuna vurgu yaptı.
İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla sürüyor. 8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması ile festivalin ilk bölümü sona ererken, hemşeri dernekleri çadır etkinlikleri ise büyük bir coşkuyla devam ediyor. 31 Temmuz’a kadar sürecek festivalde kültürlerin kaynaştığı, birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirildiği Hikmet Şahin Kültür Parkı kameriyeler bölgesindeki çadır etkinliklerinde her akşam birbirinden farklı eğlencelerle İnegöllüler unutulmaz bir festival yaşıyor.
Protokol üyeleri her akşam farklı derneklerin etkinlik çadırlarına ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Kaymakam Eren Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş Perşembe akşamı 4 derneğe ziyarette bulundu. Yüzlerce vatandaşın akın ettiği çadır etkinliklerinde sırasıyla, Abhaz Kültür Derneği, Çerkes Adige Kültür Derneği, Bayburtlular Derneği ile Manav, Yörük, Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu ziyaret edildi.
Kültürlerin yaşatıldığı çadır etkinliklerinde vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kaymakamımızla birlikte festivalimizin vazgeçilmezleri hemşeri derneklerimizin etkinlik çadırlarını ziyaret ediyoruz. Ben bizleri böylesine güzel ortamlarda ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Yıllardır süren tüm festivallerimizde derneklerimiz elinden gelen desteği gösterdiler. Burada yaşatılmaya devam eden kültürlerimizin gelecek nesillere aktarılması lazım. Hemşeri derneklerimizin de en önemli misyonlarından biri bu. Tabi aynı zamanda birlik beraberlik, kardeşlik gibi duyguları da arttıracağız ancak gelenek ve göreneklerimizi de gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “İnegöl’de devam eden kültür sanat festivalinin hemşeri dernekleri stantlarını ziyaret ediyoruz. Buraya değer katan, renk katan, İnegöl’ü İnegöl yapan tüm derneklerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu yıl eskisinden daha renkli ve güzel bir festival olmuş bu sene. Bunlar gerçekten büyük zenginlikler. Farklı kültürlerden de olsak, burada hepimiz rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızın, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin çatısı altındayız. Bu bizim olmazsa olmazımız. Ancak hepimizin atalarının geldiği topraklar, ait olduğu yöreler var. Bunların hepsi birer zenginlik. Dilimiz, danslarımız, lezzetlerimiz hepsi kültürümüzün önemli bir parçası. Dernekçilik de bu manada kolay bir iş değil. Bu nedenle emek ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
En büyük zenginliğimizin ise birlik ve beraberlik olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, “Biz 85 milyon nüfuslu çok güçlü bir ülkeyiz. Evet bizim madenlerimiz var, ihracatımız var, doğalgaz bulduk, farklı zenginliklerimiz var. Ama bizim en büyük zenginliğimiz bu birlik ve beraberliğimiz. Abazasıyla, Çerkeziyle, Arnavutuyla, Gürcüsüyle, Boşnağıyla, Çorum, Yozgat, Muş, Bitlislisiyle hepimiz bu ay yıldızlı bayrağın altında bir ve beraberiz. Allah birliğimizi bozmasın” ifadelerinde bulundu.

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