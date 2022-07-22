Bursa´da hurda deposunda yangın

Esra TÜRKER-Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı hurda deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü.
Yangın, saat 10.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak´taki hurda deposunda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangına 5 araçla müdahale etti. Plastik malzemelerin yanması nedeniyle oluşan yoğun duman ise kentin birçok noktasından görüldü.
Alevler çevredeki hurda depolarına sıçramadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Muammer İRTEM
2022-07-22 11:17:56
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