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Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı

DHA

Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı


Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)BURSA´da aralarında bir dava nedeniyle husumet bulunan muhtar Ruhan Görgün´ü (64) silahla ateş ederek yaralayan Volkan Sağlıca, elinde silahla kaçarken yakalandı. Görgün, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüphelinin olay yerinden uzaklaşması cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. 
Olay, saat 14.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi´ndeki Tarihi Namazgah Parkı´nda meydana geldi. Elindeki silahla park içerisindeki muhtarlık binasına gelen Volkan Sağlıca, aralarında dava bulunan muhtar Ruhan Görgün´e davayı geri çekmesini söyledi. Görgün'ün talebini reddetmesiyle ardı ardına ateş etti. Görgün bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı haldeki muhtar Görgün, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Her iki bacağına da kurşun isabet eden Görgün´ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan şüpheli kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.
ELİNDE SİLAHLA GÖRÜNTÜLENDİ
Şüphelinin Namazgah Parkı´ndan kaçtığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin parkın üst kapısından caddeye çıktığı, elinde silahla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Volkan Sağlıca'nın olay yerine gelmeden önce, Namazgah Parkı´nın arka sokağındaki Hayriye Camii´ne giderek cemaate muhtar Ruhan Görgün´ü sorduğu ve elindeki silahı göstererek imamı da tehdit ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-07-22 16:05:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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