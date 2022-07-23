Trafikte tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darbettiği iddiası

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde kadın sürücünün, trafikte tartıştığı elektrikli bisiklet sürücüsü yüzde 80 engelli K.K.'yi (16) darbettiği iddia edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Cuma Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Elektrikli bisiklet sürücüsü K.K. ile adı ismi öğrenilemeyen otomobilin kadın sürücü arasında trafikte yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilini yol ortasında durduran sürücü, iddiaya göre aracından inip K.K.'yi darbetti. Çevredekiler tepki gösterince sürücü aracına binip uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.K.'nin kimliğinde yüzde 80 engelli olduğunun yazdığı ve vücudunda yanık izleri olduğu öğrenildi.

Polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-07-23 14:21:32



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