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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik Tiyatrosu ilk oyunuyla alkışları topladı

İHA

Gençlik Tiyatrosu ilk oyunuyla alkışları topladı

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun, Nilüfer’deki gençlik örgütleriyle bir araya gelerek hayata geçirdiği Gençlik Tiyatrosu ilk oyunu Punck Rock ile izleyenlerin karşısına çıktı. Balat’ta, Orman’daki Kulübe Sahnesi’nde ortaya koyulan oyunu izleyenler, genç oyunculara tam not verdi.
Bursa’da yaşayan gençleri tiyatro ile buluşturan Nilüfer Kent Tiyatrosu, “Gençlik Tiyatrosu" projesi çerçevesinde ilk oyununu sahneledi. Balat Atatürk Ormanı’nda, Ormandaki Kulübe Sahnesi’nde hafta sonunda iki gün ücretsiz sahnelenen Punck Rock adlı oyuna ilgi büyük oldu. Yönetmenliğini Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularından Adem Mülazim ve Barış Ayas’ın yaptığı Punck Rock isimli oyunda Ayla Gasimzade, Cihat Temel, Feyza Kayaaltı, Gökay Gökkaya, Kıvanç Gümen, Öykü Erdoğdu, Tuğba Nur Gökdemir ve Tuğra Tongur rol aldı. İngiltere’de bölgenin zengin ailelerinin çocuklarının gittiği özel bir okulda geçen oyunda, öğrencilerin kendi aralarındaki hiyerarşik düzende yerlerini bulup kimlik arayışında çekişmeleri ele alınıyor. Bir buçuk saat süren oyunun sonunda, sanatseverler genç oyuncuları ayakta alkışladı.
Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban, oyun öncesi yaptığı konuşmada önemli bir projeye imza attıklarını ifade etti. Türkiye’de gençlik tiyatrolarına yeteri kadar değer verilmediğini ifade eden Daltaban, “Hedefimiz genç oyuncu ve seyircilere alan açarak iletişimi güçlendirmek. Gençlik Tiyatrosu, ilişkileri sorgularken aradığı cevapları sahnede ilişkilendirebilir. Gençlik tiyatrosuna önem vermek gerekir. Biz de amatör gençlerle konservatuarlıları buluşturduk ve ortaya bir çalışma çıktı. Devamı gelecek sizler de desteğinizi eksik etmeyin” dedi.

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