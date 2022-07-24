Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu (4)

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YEĞENİNİ `ÇÖP EVDE´ ALIKOYAN TEYZE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammed A.'yı (9) 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan teyze Kamuran Pınar A., savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından `Çocuğa eziyet´ suçlamasıyla yarın adliyeye sevk edilecek. (DHA)Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN

2022-07-24 18:13:55



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