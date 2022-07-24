Sünnet düğününde tavuklu pilavdan zehirlenen 100 kişi hastanelere başvurdu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sünnet düğününde verilen tavuklu pilavdan zehirlenen 100 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.



İnegöl'ün Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav, ayran ve Kemalpaşa tatlısı ikram edildi. 850 kişinin katıldığı cemiyetin ardından davetliler, salondan ayrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra davetlilerden bazıları, mine bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 100 kişinin 40'ı İnegöl Devlet Hastanesine, 60'ı ise ilçedeki 2 özel hastaneye giderek tedavi altına alındılar. Gıda zehirlenmesi yaşayan 100 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı salona giderek ürünlerden numune alıp laboratuvara gönderdi.

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