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Ağrıları hafifletmesiyle bilinen en iyi 9 gıda

İHA

Ağrıları hafifletmesiyle bilinen en iyi 9 gıda

Mevsimine göre yeterince uygun gıda almayanların günlük hayatta kas ağrısı yaşayabileceğini belirten Diyetisyen Tuğba Küçük, bazı ipuçları verdi.
Mevsimine göre yeterince uygun gıda almayanların günlük hayatta kas ağrısı yaşayabileceğini belirten Diyetisyen Tuğba Küçük, iş stresi, spor, ev temizliği derken yorulan bedenle birlikte kaslarda ağrılar olmasının normal olduğunu söyledi. Özel Medicana Bursa Hastanesi Diyetisyeni Tuğba Küçük, “Bir türlü geçmeyen kas ağrıları için sık sık ağrı kesici kullanmaktan birçok kişi bıkmıştır. Romatizmal ağrılardan migrene, kas ve karın ağrılarına kadar pek çok sıkıntıya iyi gelen 10 gıdadan birçoğu halk arasında iyi bilinmektedir. Sağlıklı beslenmek vücudumuzun doğru çalışması için çok önemlidir. Kişi yeterince uygun gıda alamazsa, ne yazık ki kas ağrısı ve acısı kaçınılmazdır. Zencefil, geleneksel tıbbın vazgeçilmezidir. Zencefil kök bitkisinin en iyi bilinen etkisinden biri bulantıyı önlemesi ve mide yatıştırıcı özelliğidir. Bu bitki aynı zamanda menstürel kramplar ve egzersiz sonrası oluşan kas ağrılarıyla da savaşır. Baş ağrısı savaşçılarının en güçlülerindendir. Çünkü anti enflamatuar özelliğe sahiptir. Baş ağrısı çektiğinizde veya kronik baş ağrınız varsa bir bardak zencefilli bitki çayı içmek şikayetlerinizi yatıştırır” dedi.
Zerdeçalın da enflamasyon dahil olmak üzere vücutta birçok etkiye sahip olduğunu belirten Tuğba Küçük, “Araştırmalar romatoit artrit ve osteoartrit olan kişilerin curcumin maddesi içeren gıda takviyeleri aldıklarında daha rahat yürüyebildiklerini göstermiştir. Zerdeçalı karabiberle birlikte tüketmek emilimini arttırmaktadır. Bu sebeple sözünü ettiğimiz baharatların karışımını yapıp o şekilde kullanmanız çok daha etkili olacaktır. Kabak çekirdeği, migren ağrılarına iyi gelen bir mineral olan magnezyumu bol ihtiva eder. Aynı zamanda osteoporozu önlemeye ve tedavi etmeye de oldukça yardımcıdır. Daha fazla magnezyum kaynağı için beslenmenize badem ve kaju fıstığı, ıspanak ve lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, fasulye ve mercimeği de ekleyebilirsiniz” diye konuştu.
Antienflamatuar omega 3 yağ asitleriyle dolu olan somonun sağlık için ideal olan yiyecekler listesinin en başında yer aldığını belirten Tuğba Küçük, “Kalp dostu olarak da kabul edilir ve aynı zamanda romatoit artritteki eklem ağrılarına iyi gelir. Ton balığı, sardalye ve uskumru gibi soğuk su balıklarının diğer çeşitleri de bu bakımdan iyi seçimlerdir. Yaban mersini, iltihaplanmayla mücadele edip, ağrıları azaltacak fito besleyicilerle doludur. Eğer yaban mersini sezonu değilse dondurulmuş olarak da tüketilebilir. Çilek ve portakal gibi antioksidan ve polifenol içeren diğer meyveler benzer bir yatıştırıcı etkiye sahip olabilir. Yapılan araştırmalara göre 20 adet vişne yemenin ağrı üzerindeki etkisi bir tane ağrı kesici ilaç almakla aynıdır. Eğer bu sizin için yeterli değilse, vişnenin 45 tanesi iltihabın kaynağı olan C reaktif proteini azaltmakta birçok ilaçtan daha etkilidir. Araştırmacılar, maraton koşucularında yarıştan bir hafta önce önce vişne suyu içenlerde içmeyenlere göre daha az kas ağrısı oluştuğunu gözlemlemiştir. Bunun nedeni meyvenin içinde bulunan antioksidan ve antienflamatuar bileşiklerden kaynaklanır. Kapsiasin bibere acısını veren maddedir ve ağrı kesici özelliğiyle bilinir. Bazı araştırmalar, acı biber tüketmenin enflamasyonu azalttığını göstermektedir. Bu yanma etkisi aynı zamanda beyindeki ağrı sinyallerini bloklayan endorfin hormonu salınımını da serbest bırakır. Ada çayının, kaşındıran boğaz ağrılarının ve sinirsel baş ağrılarının sonlanmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca ada çayı karaciğeri temizler, bronşit ve astım belirtilerini hafifletir, hafızayı güçlendirir ve beyin fonksiyonlarını geliştirir. Diğer olumlu etkileri arasında, stresi ve aşırı terlemeyi azaltması, saçların beyazlamasını yavaşlatması, kan şekerini düşürmesi ve diş eti iltihaplanmasını sonlandırması da bulunmaktadır. Nane yağı, irritabl bağırsak sendromundaki ağrılı kramplar, gaz ve şişkinliği yatıştırır. Nane çayı ise mide rahatsızlıklarına iyi gelir” şeklinde konuştu.

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