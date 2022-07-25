Yanan aracını saniye saniye kayda aldı Bursa’da seyir halinde olan araç alev topuna döndü

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Bursa'da seyir halindeki araç alev topuna döndü, otomobil sürücüsü o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara yolu Kestel ilçesi yakınlarında seyir halinde olan otomobil bir anda yanmaya başladı. Alev topuna dönen araç kullanılmaz hale geldi. Araç sahibi küle dönen aracını cep telefonuyla saniye saniye çekti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahalede bulundu. Kullanılamaz hâle gelen otomobilin neden yandığı ise araştırılıyor.

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