Gemlik Film Festivali’nin açılışını Türkan Şoray yaptı

Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin açılışını, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Türk Sineması’nın “Sultan”ı Türkan Şoray ile birlikte gerçekleştirdi. İskele Meydanı’nda; 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin gösteriminin ardından Gülay Afşar moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşi için sahneye çıkan Türkan Şoray, Gemlik’te binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı.

Gördüğü büyük sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Şoray, ‘’Sizinle olmak dünyanın en güzel duygusu. Sizlerin sevgisi ve ilgisi o kadar değerli ki Bu sevgi beni hayata bağlayan en güzel ve en önemli güç. Duygularımı ifade edemiyorum” dedi.

Şoray, Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali için emek veren herkese teşekkür ederek ‘’Eşref Kolçak, Türk Sineması için çok değerli bir isimdi. Eminim bizi görüyor ve hissediyordur. Onun adına böyle bir festival düşünülmesi çok güzel ve ne mutlu ki unutulmuyor. Sevgili halkımız sanatçıya her zaman çok değer veriyor ve çok vefalı. Sevgi öyle güzel bir şey ki ve siz bizleri öyle seviyorsunuz ki benden mutlusu yok. Umarım uzun seneler boyunca devam eder bu festival” diye konuştu.

Usta televizyoncu ve sunucu Gülay Afşar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide samimi açıklamalarda bulunan Türkan Şoray, “Selvi Boylum Al Yazmalım filmi Cengiz Aytmatov gibi muhteşem bir yazarın hikayesinden uyarlandı. Ali Özgentürk çok güzel bir senaryo yazdı, Cahit Berkay inanılmaz bir müzik yaptı. Seyircimiz bu filmi bağrına bastı. Film çekilirken hep ekip arkadaşlarımızla birlikte ‘’Bu film başka!’’ diyorduk. Başka bir duygusu vardı” ifadelerini kullandı.

Oynadığı 220 filmde yüzlerce karaktere imza atan Türkan Şoray, hep mücadeleci kadınları canlandırdığını söyleyerek, ‘’Hepsinin ayrı dramları vardı, hepsi ayrı sosyal sınıftan isimlerdi. O kadınların hepsi bendim ve onlarla özdeşleştim, onların mücadelesiyle ben de mücadele ettim. Ama maalesef canlandırdığım kadınların hepsi çileli kadınlardı ve ben 50 sene çile çektim. Çoğu edilgen kadındı ama sonunda dik durmasını öğrenmişlerdi. Ben de bu filmler sayesinde dik durmayı öğrendim” şeklinde konuştu.

Oynadığı roller sonrası karakterlerin acısını eve taşıdığını belirten Türkan Şoray, “O kadınların açışlarını eve taşıyordum. Acaba ben kendi hayatımda böyle olsa nasıl davranırdım diye düşünürdüm. O acıyı yaşamış gibi yapmadım, gerçekten acı çektim. Sahtekarlık yapmadım. Oynayalım bitsin yapamadım, mutlaka içim acımalıydı” dedi.

Kariyerinde dört filmin yönetmenliğini üstlenerek aynı zamanda o filmlerde oyuncu olarak da yer alan Şoray, ‘’Yıllarca kameranın önündeydim. Ama ben çılgınlık yapıp dört film çektim ve aynı zamanda oynadım. Hem kamera arkasında olmak hem de önünde olmak zor oluyordu” ifadelerini kullandı.

Söyleşi sonrası Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan sanatçıya ‘’Sevgi Ödülü’’nü takdim etti. Sertaslan ‘’ İyi ki buradasınız, bu festivalin uğuru olacaksınız inşallah, sayenizde bundan sonraki yıllarda üstüne koya koya devam edeceğiz. Sevgi Ödülü verilecekse en çok hak eden sizsiniz, diye düşündük. Sevgili Eşref Kolçak’ı bu sayede hep birlikte yad edeceğiz” diye konuştu.

Ödül takdimi sonrası, sahneye çıkan Cahit Berkay, ilk şarkısını orkestrasıyla çalmak yerine Türkan Şoray’a resital yapmak istediğini belirtti ve ‘’Bana, o filmin müziğini yaparken nasıl bir duyguyla yaptın, diye soruyorlar. Aşıktım. Kendimi şanslı hissediyorum ve Türkan Şoray’a resital yapmak istiyorum’’ dedi. Cahit Berkay “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin müziğini çalarken Türkan Şoray da filmden diyaloglarla Berkay’a eşlik etti ve meydanı dolduran binlerce kişi ‘’Çok yaşa Türkan Sultan’’ diye tezahürat yaptı.

Burçak Evren tarafından Eşref Kolçak için hazırlanan kitabın da yer aldığı festival, Türk Sineması’nın usta ismi Kemal Sunal’a ait kostüm ve aksesuarların olduğu ‘’Kemal Sunal Kostüm Sergisi’’ ve film afişleri koleksiyoneri Vadullah Taş’ın ‘’Türk Filmleri Afişleri Sergisi’’ ile devam edecek.

Birbirinden özel konukların katılımıyla, dört gün boyunca sürecek festivalde; Türk Sineması’nın seçkin film gösterimleri, sergiler ve söyleşiler de yer alacak.

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