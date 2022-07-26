Apartmanın 5'inci katında çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-BURSA´nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın 5´inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangından kaçarken merdivenden düşen kişi yaralandı, 3 kadın dumandan etkilendi.

TOKİ 2´nci Etap F5 A Blok´ta 5´inci kattaki dairede saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Ev sahibi daireden çıkıp itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla binada oturanlar tahliye edildi. Yangın nedeniyle tahliye sırasında merdivenden düşen bir genç yaralanırken, 3 kişi ise dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yaralı ve dumandan etkilenenler, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-07-26 12:23:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.