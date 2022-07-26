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(Özel) Muhtara yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı O anlar izleyenleri dehşete düşürdü Olay yerinde toplanan muhtarlardan ortak basın açıklaması " Ona yapılan saldırıyı nefretle kınıyor, lanetliyoruz"

İHA

(Özel) Muhtara yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı O anlar izleyenleri dehşete düşürdü Olay yerinde toplanan muhtarlardan ortak basın açıklaması " Ona yapılan saldırıyı nefretle kınıyor, lanetliyoruz"

Bursa'da bir muhtar çocuk parkında silahlı saldırıya uğradı. O anlar kameraya yansırken, şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden muhtarın acı içinde yerde kaldığı anlar dehşete düşürdü. Diğer yandan Bursa'daki muhtarlar olayın gerçekleştiği muhtarlık binası önünde ortak basın açıklaması düzenleyip, "Ona yapılan saldırıyı nefretle kınıyor ve lanetliyoruz" denildi.
Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 13.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi Namazgah Muhtarlık binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, Namazgah Mahalle Muhtarı Ruhhan Görgün ofisinde otururken, muhtarlığa gelen Volkan S. ile tartışmaya başladı. Tartışmada Volkan S. muhtardan daha önce gerçekleşmiş bir olay nedeniyle yaptığı şikayetini geri çekmesini istedi. Muhtar da kabul etmedi. Daha sonra Volkan S. belinden silahını çıkartarak Muhtar Görgün'e defalarca ateş etti. 7 kurşunun ayağına isabet ettiği Muhtar Görgün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı muhtar olay yerindeki tedavisinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli yaklaşık 300 metre kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Volkan S. tutuklanarak ceza evine gönderildi
Hastaneye kaldırılan muhtarın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Olay anı güvenlik kamerasında
Saldırganın rahat tavırları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, saldırgan önce muhtarlığa gelip muhtarı yerinde göremeyince dışarı çıkıp geri yürümeye başlıyor. Daha sonra muhtarlığa gelen saldırgan ilk gördüğü anda muhtarın ayağına bir el ateş ediyor. Daha sonra muhtar yaralı şekilde muhtarlık binasına doğru yürümeye çalışıp yardım istiyor. O sırada saldırgan iki el daha muhtarın ayaklarına ateş ediyor. Daha sonra zanlı yere yığılan muhtara ateş etmeye devam ederken, bir yandan da muhtarı tekmeliyor. Saldırganın bunları rahat tavırlarla yapması ise dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra saldırgan elinde silahla yine aynı şekilde rahat tavırlarla olay yerinden kaçıp gidiyor.
Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Bursa Muhtarları Dayanışma Derneği Başkanı İdris Aydın, " Cuma günü, Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi Muhtarımız değerli arkadaşımız Ruhhan Görgün mahallesinin
işlerini takip ederken, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmış, malum kişi tarafından hayatına kast edilmiştir. Bu saldırı yalnız Namazgah Muhtarımıza değil, tüm muhtarlarımıza yapılmıştır. Biz muhtarlar, seçildiğimiz mahallelerin idari işlerini yöneten, demokrasinin uç beyleriyiz. Vatandaşımızın emrindeyiz. Bulunduğu bölgenin temsilcisi olmakla birlikte görev alanımız içerisine giren mahalde yasalarını halka duyurulmasını da bir kamu görevlisi olarak yerine getirmekle mükellefiz. Bunu yaparken muhtar arkadaşlarımız, kimsenin diline,dinine, ırkına, inancına ve cinsiyetine bakmadan vatandaşların sorununu çözmeye çalışır ve hizmet veririz. Tüm bu hizmetleri yürütürken, zorluklar ve imkansızlıklar içinde çözüm üretmeye çalışır, sıkıntı ve zorluklar yaşansa da verilen hizmet sonucu bu sıkıntıları ve yorgunlukları görmezden geliriz. Ülkemizde son dönemde yaşanan salgın hastalıkta olduğu gibi, biz muhtarlar gece gündüz demeden gerekirse uyumadan gecemizi gündüzümüze katar halkımızın sağlığı ve güvenliği için devletinin yanında olur; verilen her türlü görevi karşılık beklemeden yerine getiririz. Namazgah Mahallesi muhtarımız değerli arkadaşımız Ruhhan Görgün de mahallesinin huzuru ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan değerli bir arkadaşımızdır. Ona yapılan saldırıyı nefretle kınıyor, lanetliyor ve bu olayın sıradan bir olay olmadığını kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Olay yeri tutanaklarından da gördüğümüz kadarıyla saldırgan arkadaşımıza sıktığı 7 kurşunla onun canına kast etmiştir. Bu nedenle saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Muhtarlığın kutsal bir iş olduğunu hatırlatan Aydın, "Arkadaşımız sırf "görevini yapıyor" diye saldırıya uğramıştır. Yapılan bu saldırı göstermiştir ki mahallemizin sorunları için koştururken, takibini yaparken, iftiraya,hakarete ve hatta canına kast edilen durum ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Çok şükür ki Namazgah Muhtarımız Ruhhan Görgün arkadaşımızın hayati tehlikesi yoktur. Türkiyenin hiçbir bölgesinde böyle bir saldırının bir daha asla yaşanmamasını diliyoruz. Devletimizin her zaman olduğu gibi tüm muhtarlarımızın yanında olduğu ve bu menfur olayın takipçisi olacağını biliyor, Bu vesile ile saldırıya uğrayan Ruhhan Görgün arkadaşımıza,ailesine ve tüm muhtarlar camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırının takipçisi olacağımızı ve görevi başında arkadaşımıza saldırarak canına kast eden saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması için Bursa muhtarları olarak elimizden geleni yapacağımızı kamuoyuna saygı ile duyuruyor görevi başında şiddete maruz kalan bütün kamu çalışanlarına yapılan bu alçakça saldırıları lanetliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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