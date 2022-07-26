2. Uludağ Kısa Film Yarışmasına başvurular başladı

Yıldırım Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan Uludağ Kısa Film Yarışmasına başvurular başladı. 26 Kasım’da sonuçların açıklanacağı yarışmada dereceye giren filmlere toplam 45 bin TL ödül verilecek.

Yıldırım Belediyesi, kısa film yapımını özendirmek ve sinema endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak hedefiyle hayata geçirdiği Uludağ Kısa Film Yarışması’nın bu yıl ikincisine ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl ‘Korona Günlerinde İnsan Olmak’ temasıyla gerçekleştirilen Uludağ Kısa Film Yarışması’nın bu yıl teması ‘Göç’ oldu.

Katılımcıların düşünce ve yaklaşımlarını sinema yoluyla aktarmasını hedefleyen Yıldırım Belediyesi, genç sinemacılara destek vererek Türkiye sinemasına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Düzenlenen kısa film yarışmasının jüri başkanlığını Yazar, Yönetmek Derviş Zaim, jüri üyeliğini Akademisyen Yazar Ali Sait Liman ve Yazar Nevzat Çalıkuşu yürütecek. Yarışmaya başvurular 7 Kasım’da sona erecek olup, değerlendirme sonuçları 26 Kasım’da düzenlenecek olan galada ilan edilecek.

Yarışmanın 1’incisi 20 bin, 2’ncisi 15 bin, 3’üncüsü 10 bin lira ile ödüllendirilecek. Tüm sinema tutkunlarını yarışmaya davet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: “Türkiye sinemasının gelişmesine katkı sağlamak, genç sinemacıları desteklemek amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Uludağ Kısa Film Yarışmasına tüm sinemaseverlerin katılımını bekliyoruz” dedi.

Yarışma hakkında başvuru ve bilgi almak isteyenler https://uludagkisafilm.com/ adresinden ulaşabilir.

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