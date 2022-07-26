Uludağ'ın eteklerindeki orman yangını kontrol altına alındı

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Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Uludağ eteklerinde Hamamlıkızık Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen yangın başladı. Yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 25 yangın işçisi müdahale etti.

Yangın bölgesinde jandarma ekipleri tedbir amaçlı görev alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri arazözlere su taşıdı. Yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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