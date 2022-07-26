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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ'ın eteklerindeki orman yangını kontrol altına alındı

İHA

Uludağ'ın eteklerindeki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Uludağ eteklerinde Hamamlıkızık Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen yangın başladı. Yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 25 yangın işçisi müdahale etti.
Yangın bölgesinde jandarma ekipleri tedbir amaçlı görev alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri arazözlere su taşıdı. Yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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