Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

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Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi.

Olay, Mudanya ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi. Bir süre çöp konteynırlarından yemek arayan sürü, geldikleri ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

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