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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BEBKA'da 'Kent içi sanayi alanlarının dönüşümü' konuşuldu

İHA

BEBKA'da 'Kent içi sanayi alanlarının dönüşümü' konuşuldu

BEBKA’da gerçekleştirilen ‘Kent İçi Sanayi Alanları Dönüşümü Model Çalışması’ çerçevesinde istişare toplantısında ihtiyaç analizi ve örnek durum incelemeleri masaya yatırıldı. Genel Sekreter Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Bölgemiz, dönüşümde öncü olmalı” dedi.
2019 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan ‘Kent içinde kalan sanayi alanları dönüştürülürken yeni ve yenilikçi üretim işlevlerinin korunarak geliştirilmesi için model oluşturulacaktır’ tedbiri çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ‘Kent İçi Sanayi Alanları Dönüşümü Model Çalışması’ Bursa İli İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
'Sanayi odaları ve OSB'ler ile birlikteyiz'
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği ve yerel yönetimlerden temsilcilerin katıldığı programın açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Bölgesel gelişme hedefleri ve kentlerin ekonomik potansiyellerine uygun olarak sanayi alanlarının geliştirilmesinde aktif rol almayı hedefleyen Ajansımız, sanayi alanlarının dönüşümüne yönelik strateji ve modelleme çalışması yürütüyor. Bu çerçevede kent içinde sıkışmış sanayi alanlarının ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasını ve bölgemizdeki planlı sanayi bölgeleri de dahil yeni üretim teknolojileri ile katma değeri yüksek üretim süreçlerinin bölge kentlerimize kazandırılmasını amaçlıyoruz. Bugüne kadar bölge illerimiz özelinde ihtiyaç analizi ve örnek durum incelemeleri gerçekleştirdik. İlgili kurum ve kuruluşlarla görüştük, bölgemizden topladığımız verileri coğrafi veriye dönüştürerek bölge sanayisi için önemli sektörel dağılım haritaları oluşturduk. Elde ettiğimiz çıktıları paydaşlarımızla paylaşarak onların fikir ve önerileri ile çalışmamızı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Yerleşim alanları içinde kalan sanayi alanlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin ulusal bağlamda büyük önem arz ettiği bilinciyle bölgemizdeki yerel yönetimlerimiz, ilgili kamu kurumlarımız ve iş dünyası kuruluşlarımız ile istişareyi sürdürerek üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerini kullandı.
'Bölge, öncü konumda olmalı'
Dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi kavramların kentlerin gelişiminde kritik rol oynadığını da kaydeden Durak, “Kent İçi Sanayi Alanları Dönüşümü Model Çalışması ile OSB’lerin mevcut sorunları, dönüşüm sürecine başlamış ya da planlanan alanların durumları, afet riskli sanayi üretim alanları, bölge planında ve çevre düzeni planlarında belirlenen sanayi alanları ve gelişme koridorlar ve tüm bu alanların yapısal, dijital ve yeşil dönüşüm ihtiyaçları hakkında katılımcılarımızdan gelen dönüşler çalışmamıza büyük katkı sağlayacak. Bundan sonraki süreçte birlikte yol alarak öncelikle bölgemizi, sanayi alanlarının dönüşümü sürecinde öncü konuma yükseltmeliyiz” dedi.
Toplantı sonunda katılımcılar, kent içinde kalan sanayi alanlarının yenilikçi üretim işlevlerinin geliştirilmesi için gerekli modeller konusunda görüşlerini beyan etti. Çalışmalar çevrevesinde Ağustos ayı içerisinde Organize Sanayi Bölgeleri ile görüşülecek.

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