KPSS adayları dikkat! Bursa Valiliği duyurdu

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Bursa Valiliği, Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek adayların kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonları açık olacak nüfus müdürlüklerini duyurdu.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yerildi:

"Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022KPSS) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için;

Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022 Pazar günü 07:0014:30, 06/08/2022 Cumartesi günü 07:0014:30 ve 07/08/2022 Pazar günü 07:0010:00,

Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022 Pazar günü 07:0014:30,

Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022 Pazar günü 07:0014:30,

Gürsu İlçe Nüfus Müdürlüğü 31/07/2022 Pazar günü 07:0014:30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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