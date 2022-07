Kültür başkenti İnegöl

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali çerçevesinde devam eden çadır etkinliklerini ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Burada farklı kültürleri yaşatırken, aynı zamanda hepimizin ortak paydası İnegöl. İnegöl kültürlerin başkenti. Tüm kültürler bu merkezde toplanmış” dedi.

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali devam ediyor. 31 Temmuz’da sona erecek festivalde kültür derneklerinin çadır etkinlikleri büyük coşkuya sahne olurken, kültürlerin yaşatıldığı bu alanda Belediye Başkanı Alper Taban da her akşam farklı derneklerin çadırlarına misafir oluyor. Çadır etkinlikleri ziyaretleri çerçevesinde Çarşamba akşamı beraberindeki heyetle birlikte Başkan Taban sırasıyla; DağDer, Anadolu Kültür Derneği ve İnegöl Çorum Dernekleri Federasyonu (İÇDER) çadırlarını ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında kalabalık vatandaşlara yönelik konuşmalar yağan Başkan Taban, İnegöl’ün kültür zenginliğinden söz etti. Başkan Taban, konuşmalarında şu ifadelere yer verdi: “Sizler için tertip ettiğimiz kültür sanat festivalimiz bu yıl 2 hafta boyunca burada güzel ve keyifli vakit geçirmeniz için devam ediyor. Çadırlarımızda kültürlerimizi tanıttığımız etkinliklerimiz var, yöresel kıyafetler ve araç gereçler var. Aynı zamanda yöresel lezzetlerimiz burada tanıtılıyor. Tabi her şeyden önce bir ve beraber olabilmek için güzel bir etkinlik oldu. Uluslararası Kültür Sanat Festivalimiz sizlerle birlikte güzel. Bizler bir program yapabiliriz ama içerisinde sizler ve STK’larımız olmadığında bunun bir anlamı yok.”

“Heyetimizle birlikte sizleri ziyaret ederek eğlencenize ortak olmak istedik. Artık festivalimizin son haftasındayız, sona doğru yaklaşıyoruz. İnegöl’ümüz tam bir kültür harmanı. Buradan kendimize dersler ve sonuçlar da çıkarmaya çalışıyoruz aynı zamanda. Bu kültürel zenginlik hayatımızın her alanına yansıyor. İnegöl koca bir şehir olmuş, gelen herkes kendi örf ve adetleriyle, gelenekleriyle gelmiş. Bu kültürlerin birbirleriyle kaynaştırılması ve yaşatılması gibi kendimize görevler üstlendik. Bunları da kültür sanat festivalleriyle en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum.”

Kültürlerin başkenti İnegöl

“Burada farklı kültürleri yaşatırken, aynı zamanda hepimizin ortak paydası İnegöl. İnegöl kültürlerin başkenti. 81 vilayetin tamamından insanımız yaşıyor burada. Tüm kültürler bu merkezde toplanmış. Yine Kafkas coğrafyasından, Balkan coğrafyasından, Türki cumhuriyetlerinden yaşayan insanlar var İnegöl’de. Herkes kendi kültürünü yaşatmanın gayreti içerisinde. Buna katkı veren derneklerimize teşekkür ediyorum.”

